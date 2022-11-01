В продажу поступили две новые модели умных телевизоров Sber

Новинки работают на российской операционной системе Салют ТВ, которая недавно получила масштабное обновление. Из коробки новым пользователям доступны 100+ бесплатных телеканалов в «Смотрёшке» [1] и 24ТВ, 6 онлайн-кинотеатров, популярные видеосервисы и многое другое. Если нужного сервиса нет, его можно установить из встроенного каталога приложений или в виде APK-файла для Smart TV.