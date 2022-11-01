В магазинах подорожали бананы и сливы

В конце октября в местных магазинных появились мандарины, их можно купить по 79 рублей за килограмм. Виноград можно найти по 85 рублей. Пока не повышаются цены на картошку и морковку. Местные овощи можно взять по 18-20 рублей за килограмм.
Подорожали бананы, в августе-сентябре они стоили 64 рублей, теперь от 69 до 72. Сливы были по 85 рублей, теперь они стоят от 100 до 117. В тюменских магазинах можно купить арбузы за 20-30 рублей за килограмм.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тюменской области отмечается рекордная урожайность овощей. С 1 га аграрии собрали почти 520 центнеров.