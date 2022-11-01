Тюменцы устроили массовую драку на Арктической

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в одном из тюменских заведений общепита произошла драка между посетителями. Конфликт возник между девушкой и молодым человеком, которые проводили время в компании приятелей. Застолье завершилось вызовом полиции и кареты скорой помощи.