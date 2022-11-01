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Тюменцы устроили массовую драку на Арктической

1 ноября 07:50
Фото: 1MI

Тюменцы устроили массовую драку на Арктической

Свидетелями серьезной драки стали накануне жители одного из домов на улице Арктическая. Конфликт между шестью мужчинами очевидцы засняли на видеокамеру и разместили ролик в социальных сетях.
Сюжет
Драка

На опубликованных кадрах видно, что один из участников драки находится без сознания — его тащат за куртку двое молодых людей. Жив ли он — неизвестно. Также неясна причина конфликта.

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что в настоящее время выясняют, когда произошел инцидент. Но за последние сутки в отдел полиции № 7, обслуживающий данный район, никто не обращался.

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения. Комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в одном из тюменских заведений общепита произошла драка между посетителями. Конфликт возник между девушкой и молодым человеком, которые проводили время в компании приятелей. Застолье завершилось вызовом полиции и кареты скорой помощи.

#Валентина Бурнашева#Общество#Драка#Массовая драка#Конфликт#Инцидент#Полиция#УМВД#Видео
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