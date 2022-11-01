Тюменцы устроили массовую драку на Арктической

На опубликованных кадрах видно, что один из участников драки находится без сознания — его тащат за куртку двое молодых людей. Жив ли он — неизвестно. Также неясна причина конфликта.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что в настоящее время выясняют, когда произошел инцидент. Но за последние сутки в отдел полиции № 7, обслуживающий данный район, никто не обращался.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения. Комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в одном из тюменских заведений общепита произошла драка между посетителями. Конфликт возник между девушкой и молодым человеком, которые проводили время в компании приятелей. Застолье завершилось вызовом полиции и кареты скорой помощи.