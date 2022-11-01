Тюменцы стали больше тратить на свои автомобили

Так, количество безналичных платежей в автосервисах выросло на 65% (до 17,5 тыс. транзакций) по сравнению с прошлым годом. Также жители региона стали больше думать о своем внешнем виде, увлечениях и совершать покупки для дома – количество платежей в категории «Спорт, салоны красоты и хобби» увеличилось на 45% (до 87,5 тыс. операций), в категории «Электроника, товары и услуги для дома» – на 26% (до 63 тыс. операций).
Максимальное количество транзакций по картам, как и в прошлом году, в магазинах продовольственных товаров – 14,3 млн операций. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 25%.
При этом в июле-сентябре 2022 года жители Тюменской области на 11% меньше тратили на путешествия и развлечения (2,5 тыс. операций). Также сократилось количество платежей в пользу строительных подрядчиков и прочих компаний, оказывающих различные услуги населению (-11% до 480 тыс. операций).
«Всего за третий квартал 2022 года жители Тюменской области совершили по картам 68 млн покупок, что на 16% превышает показатели того же периода 2021 года», – подчеркивает Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
«По данным лаборатории СберИндекс, доля безналичных платежей в торговом обороте на территории Урала за 5 лет выросла на 20% и теперь составляет порядка 63%. Это значит, что торгово-сервисные предприятия оснащают свои магазины устройствами для приема безналичной оплаты даже в отдаленных населенных пунктах. Основным способом расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты. А в интернете для оплаты товаров и услуг клиенты могут использовать безопасный и удобный сервис SberPay. Благодаря платформе Сбера «Плати QR» бесконтактная оплата по QR-коду доступна не только клиентам Сбербанка, но и клиентам банков-партнеров, подключенных к платформе», – отмечает Марат Мансуров, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка.