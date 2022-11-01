Тюменцы стали больше тратить на свои автомобили

Так, количество безналичных платежей в автосервисах выросло на 65% (до 17,5 тыс. транзакций) по сравнению с прошлым годом. Также жители региона стали больше думать о своем внешнем виде, увлечениях и совершать покупки для дома – количество платежей в категории «Спорт, салоны красоты и хобби» увеличилось на 45% (до 87,5 тыс. операций), в категории «Электроника, товары и услуги для дома» – на 26% (до 63 тыс. операций).