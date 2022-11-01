Тюменцы несколько лет живут без тротуаров и освещения

Впрочем, отсутствие освещения и пешеходных дорожек – не единственная проблема района ММС. Ранее «Наш Город» писал, что в микрорайоне Мелиораторов при проведении ремонта дорожного покрытия в этом году убрали «лежачих полицейских» у пешеходных переходов, что создает опасную ситуацию на дорогах.