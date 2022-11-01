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Тюменцы несколько лет живут без тротуаров и освещения

1 ноября 04:31
Фото: "Тюмень - наш дом"

Тюменцы несколько лет живут без тротуаров и освещения

Жители Тюмени жалуются на отсутствие освещения и тротуаров в районе ММС на улице Сидора Путилова. По словам горожан, здесь расположена гимназия «Аврора». И детям постоянно приходится идти в темноте после уроков по обочине дороги.
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Дети
«Просим администрацию города обратить уже внимание на данную проблему, создать безопасные условия для передвижения пешеходов, проложить тротуары и установить освещение на данных участках», - написали тюменцы в сообществе «ЧС Тюмень».

 В комментариях под постом подписчики группы отметили, что данной проблеме уже несколько лет.

«Пока не случится беда , наши власти не зашевелятся», - написала Мария А.

Впрочем, отсутствие освещения и пешеходных дорожек – не единственная проблема района ММС. Ранее «Наш Город» писал, что в микрорайоне Мелиораторов при проведении ремонта дорожного покрытия в этом году убрали «лежачих полицейских» у пешеходных переходов, что создает опасную ситуацию на дорогах.

#Валентина Бурнашева#Общество#ММС#Тротуары#Наружное освещение#Жалобы#Дети#Школа#Безопасность
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