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Тюменских военных доукомплектовали амуницией

1 ноября 12:01
Фото: 1MI

Тюменским военным отправили спальные мешки и термобельё

В преддверии зимы тюменских военных доукомплектовали амуницией, сообщает информцентр Тюменской области. Очередную партию груза уже направили военнослужащим. При этом военный комиссар Алексей Куличков ранее сообщил, что тюменские бойцы всем обеспечены.

Тюменцы получат новые спальные мешки, термобельё, термосы, генераторы и другое оборудование. Поставка амуниции будет продолжена.

«Закупили для ребят также генераторы, удлинители, а еще печи для блиндажей и полевой бани», - сообщил Александр Моор.

Ранее «Наш город» сообщал, что сенаторы отчитали военкомов за хаос при проведении частичной мобилизации. На совещании были рассмотрены темы информационной безопасности и защиты персональных данных военных. В Тюменской области частичная мобилизация закончилась 28 октября. 

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Губернатор#Армия#Служба в армии#Оборудование#Поставки
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