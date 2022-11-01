Тюменских военных доукомплектовали амуницией

Тюменцы получат новые спальные мешки, термобельё, термосы, генераторы и другое оборудование. Поставка амуниции будет продолжена.
«Закупили для ребят также генераторы, удлинители, а еще печи для блиндажей и полевой бани», - сообщил Александр Моор.
Ранее «Наш город» сообщал, что сенаторы отчитали военкомов за хаос при проведении частичной мобилизации. На совещании были рассмотрены темы информационной безопасности и защиты персональных данных военных. В Тюменской области частичная мобилизация закончилась 28 октября.