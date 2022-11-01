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Тюменские собаки без намордников

1 ноября 14:35
Фото: 1MI

Тюменцы ходят по паркам с перцовыми баллончиками из-за собак

В паблике «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» горожане пожаловались на владельцев собак, которые не надевают намордники питомцам. Некоторые тюменцы ходят по паркам с «ножом и перцовым баллончиком» для своей защиты.

Им не хочется проверять «добрая собака или нет».

«Собачники, вы когда свои стаи огромных псов выгуливайте в парке, намордники на них надевайте, а то с большим ножом и перцовым баллончиком мне бегать неудобно», - отметил подписчик паблика «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы».

Подобная ситуация наблюдается и в парках в Тюменской слободе. «Хожу с баллончиком», - отметила тюменка Алиса С.

В конце октября «Наш город» сообщал, что жительница Тобольска пытается отсудить полмиллиона за нападение на нее алабая.

#Александр Мязин#Новости тюмени#Собаки#Бродячие собаки#Парки и скверы#Жк тюменская слобода
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