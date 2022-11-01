Тюменские собаки без намордников

Тюменцы ходят по паркам с перцовыми баллончиками из-за собак

В паблике «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» горожане пожаловались на владельцев собак, которые не надевают намордники питомцам. Некоторые тюменцы ходят по паркам с «ножом и перцовым баллончиком» для своей защиты.