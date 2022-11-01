Тюменские собаки без намордников

Им не хочется проверять «добрая собака или нет».
«Собачники, вы когда свои стаи огромных псов выгуливайте в парке, намордники на них надевайте, а то с большим ножом и перцовым баллончиком мне бегать неудобно», - отметил подписчик паблика «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы».
Подобная ситуация наблюдается и в парках в Тюменской слободе. «Хожу с баллончиком», - отметила тюменка Алиса С.
В конце октября «Наш город» сообщал, что жительница Тобольска пытается отсудить полмиллиона за нападение на нее алабая.