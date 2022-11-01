Сквер «Школьный» благоустроят за 119 миллионов рублей

В документации к тендеру указано, что подрядчик должен будет оборудовать на территории сквера бетонный скейт-парк, три детских игровых комплекса, состоящих из игровых башен, сборно-разборных туннельных скатов, лазательных сеток, каруселей, качелей всевозможных форм — от «гнезда» до «диванов».