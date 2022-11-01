nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сквер «Школьный» благоустроят за 119 миллионов рублей

1 ноября 08:24
Фото: 1MI

Сквер «Школьный» благоустроят за 119 миллионов рублей

Власти Тюмени ищут подрядную организацию, которая займется работами по благоустройству территории сквера «Школьный». На эти цели из бюджета выделено более 119,3 миллионов рублей. Соответствующая заявка опубликована на сайте Госзакупки.

В документации к тендеру указано, что подрядчик должен будет оборудовать на территории сквера бетонный скейт-парк, три детских игровых комплекса, состоящих из игровых башен, сборно-разборных туннельных скатов, лазательных сеток, каруселей, качелей всевозможных форм — от «гнезда» до «диванов».

На территории сквера должны также разместить специальные тропы для лазания, лазательную сетку, футбольное поле, уличный зал со всевозможными тренажерами — скамейками для качания пресса, стойками для отжимания, тренажерами для жима лежа, становой тяги и т. д.

По проекту в сквере «Школьный» предусмотрена площадка для выгула собак, велопарковка.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 9 ноября. Подведение итогов запланировано на 11 ноября 2022 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени гимназию № 16 оштрафовали за отсутствие ограждения около второго корпуса учебного заведения. Руководство гимназии обязали в течение полугода установить забор — суд решил, что его отсутствие небезопасно для учащихся.

#Общество#Экономика#Госзакупки#Благоустройство#Север#Отдых#Дети#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25