Сквер «Школьный» благоустроят за 119 миллионов рублей

В документации к тендеру указано, что подрядчик должен будет оборудовать на территории сквера бетонный скейт-парк, три детских игровых комплекса, состоящих из игровых башен, сборно-разборных туннельных скатов, лазательных сеток, каруселей, качелей всевозможных форм — от «гнезда» до «диванов».
На территории сквера должны также разместить специальные тропы для лазания, лазательную сетку, футбольное поле, уличный зал со всевозможными тренажерами — скамейками для качания пресса, стойками для отжимания, тренажерами для жима лежа, становой тяги и т. д.
По проекту в сквере «Школьный» предусмотрена площадка для выгула собак, велопарковка.
Прием заявок на участие в аукционе продлится до 9 ноября. Подведение итогов запланировано на 11 ноября 2022 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени гимназию № 16 оштрафовали за отсутствие ограждения около второго корпуса учебного заведения. Руководство гимназии обязали в течение полугода установить забор — суд решил, что его отсутствие небезопасно для учащихся.