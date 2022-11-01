Сенаторы отругали военкомов

Представителям Генштаба ВС РФ сенаторы рассказали о негативной реакции населения на работу военкоматов, перекладывании проблем на губернаторов и утечках персональных данных военнообязанных.
Стоит отметить, что генерал-майор Сергей Побирохин на совещании сообщил о подготовке системы «Горизонт». Она позволит хранить данные всех военнообязанных. Сейчас к системе подключены более 80% военкоматов, в 2023 году этот показатель доведут до 100%.
«Ну, вот тут представитель Минобороны сказал, что достаточно мягкие были методы работы военкоматов. Но вся страна наблюдала эту «мягкость», когда чуть ли не президенту приходилось объяснять, кого призывают», - сообщил на совещании сенатор Владимир Кожин.
Побирохин отметил, что на данный момент система «Горизонт» работает. Без неё военкомы не смогли бы призвать 300 тысяч граждан. Всего были обработаны данные почти 25 млн человек.
Сенаторы обратили внимание и на защиту персональных данных. Прозвучал вопрос о гарантиях защищенности в системе «Горизонт». Сергей Побирохин сообщил, что программа «не имеет выхода во внешний контур».
На совещании сенаторы напомнили, что повестки разносили участковые и гражданские чиновники.
«Я вас извещаю. Я созвонился с десятком начальников МВД, когда началась мобилизация в сентябре. Хаос полный в учетных карточках», - сообщил сенатор Юрий Валяев.
В процессе обсуждения многие отмечали, что у граждан возникало много вопросов, при этом главное мобилизационное управление не проводило пресс-конференции.
Ранее «Наш город» сообщал, что президент РФ сообщил о завершении частичной мобилизации. По его словам, с 21 сентября было призвано порядка 300 тысяч жителей России. На сегодняшний день в зоне боевых действий находится 41 тысяча военных. Из оставшихся 259 тысяч человек часть находится в составе войск, но участия в боевых действиях не принимают.