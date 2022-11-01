Сенаторы отругали военкомов

Ранее «Наш город» сообщал, что президент РФ сообщил о завершении частичной мобилизации. По его словам, с 21 сентября было призвано порядка 300 тысяч жителей России. На сегодняшний день в зоне боевых действий находится 41 тысяча военных. Из оставшихся 259 тысяч человек часть находится в составе войск, но участия в боевых действиях не принимают.