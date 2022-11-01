Россия отправит в Мариуполь новые мусоровозы и контейнеры для отходов

Как информирует 360tv.ru, некоторое время назад Виктория Абрамченко отметила, что еще одним шагом к нормализации жизни, которую ждут жители республик Донбасса, станет запуск экологических проектов. Абрамченко подчеркнула, что прежде всего российское правительство выработало меры поддержки для возобновления работы коммунальных служб в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Для этого необходимо приобрести новые мусоровозы и контейнеры для сбора отходов, чтобы не допустить мусорного коллапса.