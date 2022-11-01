Россия отправит в Мариуполь новые мусоровозы и контейнеры для отходов

Как информирует 360tv.ru, некоторое время назад Виктория Абрамченко отметила, что еще одним шагом к нормализации жизни, которую ждут жители республик Донбасса, станет запуск экологических проектов. Абрамченко подчеркнула, что прежде всего российское правительство выработало меры поддержки для возобновления работы коммунальных служб в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Для этого необходимо приобрести новые мусоровозы и контейнеры для сбора отходов, чтобы не допустить мусорного коллапса.
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отчитался о том, что водители, 48 сотрудников муниципального предприятия, которые непосредственно наводят в городе чистоту, уже получили ключи от машин.
“Также в ближайшее время направим в Мариуполь еще 24 единицы специализированной техники и ещё 3 тысячи мусорных контейнеров. Все расчёты основаны на мастер-плане развития Мариуполя, который утвердил глава ДНР. И Минприроды выполнило свою часть поручения по обращению с ТКО”, - добавил министр.
В настоящее время приобретено 50 единиц техники, из них 20 мусоровозов 16 м³ и 3 мусоровоза 8 м³, 2 самосвала, 2 манипулятора, 13 бункеровозов, 5 "газелей", 2 "Лады-Ларгус", 1 УАЗ, 1 топливозаправщик, 1 ломовоз. Топливозаправщик и бункеровоз уже находятся в Мариуполе.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, компания получила указание следить за целевым расходованием средств, которые Правительство РФ выделило из резервного фонда на приобретение спецтехники. На текущий момент средства доведены до Минприроды России.
“Всего запланировано купить 70 мусоровозов, 50 - сейчас и еще 20 - в середине октября. Две единицы техники уже отправили в Мариуполь, 48 мусоровозов планируется направить сегодня. Помимо этого, будут закуплены 9000 баков для отходов и около 300 бункеров”, - отметил глава РЭО.