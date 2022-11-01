Рекордный тюменский урожай овощей

Ранее этот показатель не превышал 500 центнеров с 1 га.
«Овощи открытого грунта показали рекордную урожайность. Уборку тюменские овощеводы завершили 31 октября», - сообщили в департаменте АПК Тюменской области.
Валовой сбор овощей в этом году составил 55,3 тысячи тонн. Около половины из них – это капуста. Аграрии собрали почти 20 тысяч тонн моркови.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что инфляция в регионе замедлилась из-за большого урожая овощей. Эксперты отмечают ускорение поступления новых товаров в рамках параллельного импорта, данный процесс тоже сглаживает рост цен.