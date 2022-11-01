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Рекордный тюменский урожай овощей

1 ноября 12:18
Фото: 1MI

В Тюменской области урожайность овощей превысила исторические максимумы

Тюменские аграрии завершили уборку урожая. По данным регионального департамента АПК, урожайность овощей с 1 га составила около 520 центнеров. Это рекордное значение за последнее время.

Ранее этот показатель не превышал 500 центнеров с 1 га.

«Овощи открытого грунта показали рекордную урожайность. Уборку тюменские овощеводы завершили 31 октября», - сообщили в департаменте АПК Тюменской области.

Валовой сбор овощей в этом году составил 55,3 тысячи тонн. Около половины из них – это капуста. Аграрии собрали почти 20 тысяч тонн моркови.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что инфляция в регионе замедлилась из-за большого урожая овощей. Эксперты отмечают ускорение поступления новых товаров в рамках параллельного импорта, данный процесс тоже сглаживает рост цен.

 

#Тюменская область#Новости тюмени#Урожай#Овощи#Аграрии#Молодые аграрии Сибири#Александр Мязин
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