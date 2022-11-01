nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пятеро тюменцев стали призерами окружного хакатона по искусственному интеллекту

1 ноября 13:17
Фото: сайт правительства Тюменской области
Подведены итоги VII окружного хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», который проходил на площадке Волгоградского государственного технического университета. В число призеров вошли пятеро жителей Тюменской области, сообщает депобра региона.

Всего в финале соревнований участвовали 34 команды, которые должны были разработать решения в трёх кейсах. По итогам хакатона 9 команд-победителей разделили между собой призовой фонд в 1 800 000 рублей.

От Тюменской области выступила команда «Надо подумать»: Даниил Хижняков, Владислав Сайфулин, Григорий Дрожащих, Илья Кулдарев и Влад Лебедев. В кейсе от Международной академии исследования лжи - тюменцы заняли третье место. Их разработка направлена на выявление депрессии, эмоционального тонуса и девиантного поведения при экспресс-диагностике человека.

Отметим, что в Тюменской области в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» успешно решается задача по увеличению количества выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, а также специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования.

Проект «Цифровые технологии» направлен на создание условий для внедрения сквозных цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы и, как результат, увеличение затрат компаний на развитие сквозных цифровых технологий на 50%.

    

 

Подпишитесь
Итоги недели: послание губернатора, принятие бюджета-2023, падение беспилотника
Сегодня, 15:09
Застройщика родом из Тюмени назвали одним из самых надежных в России
25 ноября 11:32
Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год
24 ноября 08:46
Губернатор Тюменской области устроил тайную проверку соцучреждений
24 ноября 07:14
Тюменский ПАТП-1 купит сразу 5 млн литров топлива для автобусов
24 ноября 12:48
Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области
24 ноября 13:04