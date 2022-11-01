Пятеро тюменцев стали призерами окружного хакатона по искусственному интеллекту

Отметим, что в Тюменской области в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» успешно решается задача по увеличению количества выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, а также специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования.