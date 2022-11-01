Пятеро тюменцев стали призерами окружного хакатона по искусственному интеллекту

Всего в финале соревнований участвовали 34 команды, которые должны были разработать решения в трёх кейсах. По итогам хакатона 9 команд-победителей разделили между собой призовой фонд в 1 800 000 рублей.
От Тюменской области выступила команда «Надо подумать»: Даниил Хижняков, Владислав Сайфулин, Григорий Дрожащих, Илья Кулдарев и Влад Лебедев. В кейсе от Международной академии исследования лжи - тюменцы заняли третье место. Их разработка направлена на выявление депрессии, эмоционального тонуса и девиантного поведения при экспресс-диагностике человека.
Отметим, что в Тюменской области в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» успешно решается задача по увеличению количества выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, а также специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования.
Проект «Цифровые технологии» направлен на создание условий для внедрения сквозных цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы и, как результат, увеличение затрат компаний на развитие сквозных цифровых технологий на 50%.