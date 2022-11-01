Путин заявил о завершении частичной мобилизации

Также президент подчеркнул, что на сегодняшний день в зоне боевых действий находится 41 тысяча военных, призванных в рамках частичной мобилизации. Из оставшихся 259 тысяч человек часть находится в составе войск, но участия в боевых действиях не принимают – проводят слаживание, другая часть – проходят подготовку на полигонах.