Путин заявил о завершении частичной мобилизации

"Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами поговорю, откровенно говоря, я даже не задумывался об этом, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена", — заявил Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана.
По его словам, в рамках частичной мобилизации было призвано порядка 300 тысяч жителей России. При этом изначально Минобороны называло меньшую цифру, но потом было принято решение об ее увеличении.
Также президент подчеркнул, что на сегодняшний день в зоне боевых действий находится 41 тысяча военных, призванных в рамках частичной мобилизации. Из оставшихся 259 тысяч человек часть находится в составе войск, но участия в боевых действиях не принимают – проводят слаживание, другая часть – проходят подготовку на полигонах.
Ранее «Наш Город» писал, что частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Накануне Минобороны заявило об ее прекращении. С 31 октября военные комиссариаты начали работать в штанном режиме.