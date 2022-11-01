Пригожин передал привет тюменцам

Сегодня тюменцев напугал вертолет, издали напоминающий военный. Выяснилось, что бояться нечего, таким способом «путешествует» Евгений Пригожин.
«Я люблю путешествовать по стране. Сейчас вылетаю из Кургана, а два часа назад был в Тюмени. Всем тюменцам привет!», — рассказал «Нашему городу» Евгений Пригожин.
Мы предполагали, что вертолет приземлялся в районе ТВВИКУ, неподалеку от которого располагается ИК-4.
Цель своего визита «повар Путина» решил оставить в секрете.
Ранее «Наш город» направлял запрос в УФСИН, чтобы узнать, планируется ли визит Пригожина в исправительные учреждения региона.
Ответа мы не получили.