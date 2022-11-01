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Пригожин передал привет тюменцам

1 ноября 12:25
Фото: Соцсети

Евгений Пригожин посетил Тюмень

В вертолете, который сегодня прилетел в Тюмень и стал главным поводом для обсуждений, был Евгений Пригожин! Он побывал не только в областной столице, но и в Кургане. Улетев из города, он передал тюменцам послание.
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Туризм

Сегодня тюменцев напугал вертолет, издали напоминающий военный. Выяснилось, что бояться нечего, таким способом «путешествует» Евгений Пригожин.

«Я люблю путешествовать по стране. Сейчас вылетаю из Кургана, а два часа назад был в Тюмени. Всем тюменцам привет!», — рассказал «Нашему городу» Евгений Пригожин.

Мы предполагали, что вертолет приземлялся в районе ТВВИКУ, неподалеку от которого располагается ИК-4.

Цель своего визита «повар Путина» решил оставить в секрете.

Ранее «Наш город» направлял запрос в УФСИН, чтобы узнать, планируется ли визит Пригожина в исправительные учреждения региона.

Ответа мы не получили.

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