Пригожин передал привет тюменцам

Евгений Пригожин посетил Тюмень

В вертолете, который сегодня прилетел в Тюмень и стал главным поводом для обсуждений, был Евгений Пригожин! Он побывал не только в областной столице, но и в Кургане. Улетев из города, он передал тюменцам послание.

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