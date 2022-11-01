Найдены 12 человек пропавших без вести

Двое пропавших без вести найдены мёртвыми. Со 2 октября продолжаются поиски 46-летнего Третьякова Александра Михайловича. О его пропаже стало известно только 26 числа.
Стоит отметить, что 46-летний Алхазуров С. А. и Саитов Р.Т. были найдены мёртвыми.
Почти четыре дня продолжались поиски Емельяновой С. А., в итоге женщину нашли, она жива.
Ранее «Наш город» сообщал, что в сентябре спасатели Ишимского района нашли трёх грибников. Пожилые тюменцы заблудились в местном лесу. В итоге тюменцы вернулись домой.