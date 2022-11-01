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Найдены 12 человек пропавших без вести

1 ноября 10:37
Фото: 1MI

В октябре тюменские поисковики нашли 12 человек пропавших без вести

В октябре тюменские поисковики «Белая Сова» и «ЛизаАлерт» сообщили о нахождении 12 человек, трое из них – дети. Большинство тюменцев вернулись домой, с ними всё хорошо.

Двое пропавших без вести найдены мёртвыми. Со 2 октября продолжаются поиски 46-летнего Третьякова Александра Михайловича. О его пропаже стало известно только 26 числа.

Стоит отметить, что 46-летний Алхазуров С. А. и Саитов Р.Т. были найдены мёртвыми.

Почти четыре дня продолжались поиски Емельяновой С. А., в итоге женщину нашли, она жива.

Ранее «Наш город» сообщал, что в сентябре спасатели Ишимского района нашли трёх грибников. Пожилые тюменцы заблудились в местном лесу. В итоге тюменцы вернулись домой. 

#Поиск людей#Поиск человека#Поисковики#Тюменская область#Пропавший без вести#Инцидент#Александр Мязин
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