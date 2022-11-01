Найдены 12 человек пропавших без вести

В октябре тюменские поисковики нашли 12 человек пропавших без вести

В октябре тюменские поисковики «Белая Сова» и «ЛизаАлерт» сообщили о нахождении 12 человек, трое из них – дети. Большинство тюменцев вернулись домой, с ними всё хорошо.

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