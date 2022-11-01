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Почти 40 тюменских айтишников получили ипотеку на выгодных условиях

1 ноября 13:23
Фото: 1MI
Всего на льготную ипотеку подали заявки в банки 250 ИТ-специалистов из Тюменской области, из них около 150 были одобрены. Выдано 39 ипотечных кредитов общей суммой свыше 250 млн рублей, сообщает региональный департамент информатизации.

Минцифры России подготовило и вынесло на рассмотрение Правительству Российской Федерации проект постановления с новыми правилами. Уже сейчас банки начали принимать заявки от сотрудников аккредитованных ИТ-компаний на льготную ипотеку по упрощенным условиям.

Теперь ставкой до 5% по ипотеке смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных компаний. Ранее эти условия были доступны только для компаний, пользующихся налоговыми льготами. В Тюменской области аккредитовано более 260 организаций. Требования к уровню дохода сотрудника значительно снижены. Так для специалистов, работающих в компаниях Тюменской области, зарплата до вычета НДФЛ должна составлять не менее 70 тыс. рублей.

Также расширены ограничения по возрасту сотрудников: от 18 до 50 лет включительно (вместо с 22 до 44 лет). Упрощены и условия по трудоустройству: после предоставления ипотеки обязательно работать в аккредитованной ИТ-компании нужно только в течение пяти лет, а при увольнении льготная ставка сохранится в течение полугода.


«Максимальная сумма кредита не меняется — 18 млн рублей по льготной ставке и может быть увеличена до 30 млн рублей (по процентной ставке банка в отношении превышающей суммы)», — напомнили в ведомстве.

Программа распространяется на приобретение готовых и строящихся квартир, индивидуальных жилых домов от застройщиков, строительство дома или покупку земельного участка для строительства.

Актуальная информация об иных федеральных и региональных мерах поддержки ИТ-отрасли доступна на ИТ-Навигаторе.

Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.

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