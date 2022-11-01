Почти 40 тюменских айтишников получили ипотеку на выгодных условиях

Также расширены ограничения по возрасту сотрудников: от 18 до 50 лет включительно (вместо с 22 до 44 лет). Упрощены и условия по трудоустройству: после предоставления ипотеки обязательно работать в аккредитованной ИТ-компании нужно только в течение пяти лет, а при увольнении льготная ставка сохранится в течение полугода.