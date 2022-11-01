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Перестановки в тюменском правительстве

1 ноября 08:54
Сегодня, 1 ноября, губернатор Тюменской области Александр Моор назначил Алексея Райдера заместителем главы региона.

Об этом сообщили в информационном центре Правительства Тюменской области.

Сообщается, что Райдер продолжит контролировать деятельность областных департаментов образования и науки, труда и занятости населения, физической культуры, спорта и дополнительного образования.

«А новым директором регионального Департамента образования и науки Тюменской области с 1 ноября стала Дина Горковец», — комментирует Информационный центр Правительства Тюменской области.

Стоит отметить, что ранее Горковец возглавляла городской департамент образования.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени были подведены итоги конкурса «ИТ-актив 2022». Самыми активными учителями информатики стали педагоги из Тюмени и Заводоуковска.

#Мелиса Учунджю#Россия#Александр Моор#Департамент образования#Департамент труда и занятости населения#Департамент по спорту и молодежной политике
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