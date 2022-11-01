Перестановки в тюменском правительстве

Об этом сообщили в информационном центре Правительства Тюменской области.
Сообщается, что Райдер продолжит контролировать деятельность областных департаментов образования и науки, труда и занятости населения, физической культуры, спорта и дополнительного образования.
«А новым директором регионального Департамента образования и науки Тюменской области с 1 ноября стала Дина Горковец», — комментирует Информационный центр Правительства Тюменской области.
Стоит отметить, что ранее Горковец возглавляла городской департамент образования.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени были подведены итоги конкурса «ИТ-актив 2022». Самыми активными учителями информатики стали педагоги из Тюмени и Заводоуковска.