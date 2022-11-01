Переходы без освещения

Эти системы в 2012-м году были установлены на 6 переходах города. Но стоят они по 640 тысяч рублей. Возможно, это и стало причиной «провала» тестирования.
Позже, в 2021-м году в Парфенова, неподалеку от местной школы, установили «проекционную дорожную разметку». Работает она по аналогии с вышеописанным изобретением, но на переход проектор подает не просто желтый свет, а желто-белую разметку, дублирующую ту, что нанесена на асфальте.
Тогда также говорили о том, что эта «инновационная» разметка хорошо зарекомендовала себя в других городах.
«Предстоит протестировать работу проектора в зимний период, если сбоев не будет, при наличии финансирования такая разметка появится и на других пешеходных переходах. В первую очередь планируется оборудовать их вблизи школ, детских садов и в местах концентрации ДТП», — говорил Евгений Триль, который в 2021-м году занимал должность заместителя руководителя управы Ленинского округа.
Однако с тех пор прошел почти год. А на многих переходах в городе нет даже обычных, не «инновационных» фонарей.
Лишь недавно власти города выделили 3,1 миллиона рублей на закупку наружного освещения для пешеходных переходов. Но эти фонари будут обычными.
Не доросла пока Тюмень до «инноваций».