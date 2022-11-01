Переходы без освещения

По переходу — наощупь

В районе ММС, около детской гимназии «Аврора» пешеходам приходится идти по обочине в полной темноте. А по этой улице — Сидора Путилова, ежедневно ходят дети.

И таких «темных» переходов в городе много. Причем зачастую они располагаются неподалеку от садиков, школ и центров дополнительного образования.

На отсутствие наружного освещения также часто жалуются жители Тюменский слободы, Антипино, 1-5 микрорайонов и Войновки.

Александр Моор регулярно говорит о том, что «комфорт и безопасность тюменцев — это один из важных приоритетов в работе правительства».

Однако на деле, чтобы добиться установки хотя бы одного фонаря приходится поднимать целый бунт или обращаться к губернатору напрямую.

Так жители СНТ, располагающихся на 6-10 километре Велижанского тракта, добились освещения переходов и остановок только после того, как обратились к Александру Моору в ходе прямой линии в 2021-м году. Результат они смогли увидеть лишь летом текущего года.