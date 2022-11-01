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Переходы без освещения

1 ноября 06:04
Фото: 1MI

Опасные переходы в Тюмени

В ГИБДД детям и взрослым рекомендуют носить одежду со световозвращающими элементами, причем — не зря. Многие пешеходные переходы в Тюмени до сих пор не оборудованы фонарями и пешеходам приходится пересекать дорогу в темноте. Технологии подсветки хоть и пытаются внедрить в городе, но пока безуспешно.

По переходу — наощупь

В районе ММС, около детской гимназии «Аврора» пешеходам приходится идти по обочине в полной темноте. А по этой улице — Сидора Путилова, ежедневно ходят дети.

И таких «темных» переходов в городе много. Причем зачастую они располагаются неподалеку от садиков, школ и центров дополнительного образования. 

На отсутствие наружного освещения также часто жалуются жители Тюменский слободы, Антипино, 1-5 микрорайонов и Войновки.

Александр Моор регулярно говорит о том, что «комфорт и безопасность тюменцев — это один из важных приоритетов в работе правительства». 

Однако на деле, чтобы добиться установки хотя бы одного фонаря приходится поднимать целый бунт или обращаться к губернатору напрямую. 

Так жители СНТ, располагающихся на 6-10 километре Велижанского тракта, добились освещения переходов и остановок только после того, как обратились к Александру Моору в ходе прямой линии в 2021-м году. Результат они смогли увидеть лишь летом текущего года. 

Фото: телеграм-канал Александра Моора.

Пешеходов в Тюмени сбивают все чаще

В городской ГИБДД о проблеме с освещением на переходах знают давно. А потому в ходе мероприятий по безопасности дорожного движения, сотрудники регулярно раздают детям световозвращатели.

«Многие тюменцы сами сейчас покупают куртки сейчас и штаны со световозвращающими элементами. Но мы также проводим разъяснительную работу по их популяризации, особенно сейчас, когда рано темнеет. Причем носить одежду со световозвращателями мы рекомендуем и взрослым», — рассказала «Нашему городу» начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения, майор полиции Алла Жолудева. 

Она также отметила, что в этом году увеличилось количество сбитых пешеходов. Если в прошлом году, с января по октябрь, их было 290 (20 погибших, 229 — получили травмы), то за аналогичный период в этом году — 320 (7 погибших, 330 получили травмы). 

Отдельной статистики по ДТП на неосвещенных переходах в ГИБДД нет, но водители, сбивающие пешеходов часто объясняют аварию тем, что не заметили человека в темноте. 

Только вчера улице Авторемонтной, 18, водитель «Рено» сбил 53-летнюю женщину с внучкой. Благо пешеходы смогли избежать серьёзных последствий этого ДТП. 

Женщина, сидевшая за рулем «Рено» сказала инспекторам, что на пешеходах не было световозвращателей, а на улице было темно, потому она их и не заметила. Хотя бабушка с внучкой двигались по пешеходному переходу.

Технологии обходят Тюмень стороной

В городе не один раз пытались внедрить технологии подсветки переходов. Каждый раз горожанам говорили, что устройство некоторое время проработает в тестовом режиме и в случае, если оно покажет положительный результат, его внедрят повсеместно. 

Однако на тестированиях в городе все и завершалось. 

В 2012- м году тюменцам презентовали «интеллектуальную подсветку перехода». Это система из желтых фонарей, которые размещают над проезжей частью и датчиков движения, которые располагают на краю дороги. Как только пешеход выходит на дорогу, фонари загораются, сообщая водителям о том, что по переходу идет человек. 

Эта технология давно применяется в других странах и городах.

 
 
Фото: dtech.su

Эти системы в 2012-м году были  установлены на 6 переходах города. Но стоят они по 640 тысяч рублей. Возможно, это и стало причиной «провала» тестирования.

Позже, в 2021-м году в Парфенова, неподалеку от местной школы, установили «проекционную дорожную разметку». Работает она по аналогии с вышеописанным изобретением, но на переход проектор подает не просто желтый свет, а желто-белую разметку, дублирующую ту, что нанесена на асфальте.

 

Фото: Пресс-служба городской администрации.

Тогда также говорили о том, что эта «инновационная» разметка хорошо зарекомендовала себя в других городах.

«Предстоит протестировать работу проектора в зимний период, если сбоев не будет, при наличии финансирования такая разметка появится и на других пешеходных переходах. В первую очередь планируется оборудовать их вблизи школ, детских садов и в местах концентрации ДТП», — говорил Евгений Триль, который в 2021-м году  занимал должность заместителя руководителя управы Ленинского округа.

Однако с тех пор прошел почти год. А на многих переходах в городе нет даже обычных, не «инновационных» фонарей. 

Лишь недавно власти города выделили 3,1 миллиона рублей на закупку наружного освещения для пешеходных переходов. Но эти фонари будут обычными.

Не доросла пока Тюмень до «инноваций».

#Алиса Вернер#Аналитика#Тюменская область#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Наружное освещение#Александр Моор#Управа Ленинского округа#Инспекторы гибдд#Регион-Тюмень#ПДД#Нарушения ПДД#Дорога к дому#Всегда актуально
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