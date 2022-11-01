Одиннадцать медалей взяли тюменцы в финале «Абилимпикса»

Финал нацчемпионата состоялся в Москве. В соревнованиях, которые прошли в три этапа, приняли участие 1077 участников из 78 субъектов страны по 40 основным компетенциям, из них 392 школьника, 394 студентов и 291 специалист. По итогам чемпионата медалями награждены 707 конкурсантов.
Тюменцы стали достойными конкурентами коллегам из других регионов. Так, золото в компетенции «Поварское дело» досталось Сергею Деточкину. Серебро завевали Портнягина Полина (Декорирование тортов), Жукова Елена (Массажист), Исхаков Данис (Массажист), Старикова Виктория (Поварское дело), Бекиров Андрей (Предпринимательство), Гобов Валентин (Промышленная робототехника), Романов Владимир (Резьба по дереву). Бронзовыми медали выиграли Бизин Алексей, (Карвинг), Мингазова Полина (Карвинг), Михеев Александр, (Предпринимательство).
Мероприятия деловой и соревновательной программы чемпионата, а также торжественную церемонию закрытия посетила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Она отметила, что «Абилимпикс» стал важной частью инклюзивного образования. Через движение прошли уже более 35 тысяч человек, но важным показателем является последующее трудоустройство.
«Показатель у движения хороший — 70% участников трудоустроены. Но мы еще не достигли максимума, и это наша дальнейшая задача. Я поздравляю всех победителей и участников! Желаю вам крепости духа и уверенности в себе!», — сказал Татьяна Голикова.
В этом году чемпионат проходил под девизом: «Вместе — сильнее!». В этих словах отражена суть инклюзивного общества, где вместе справиться с возникающими трудностями легче.
«Проявляя силу духа, мужество, целеустремленность и упорство в борьбе тюменцы в очередной раз доказывают, что для них нет ничего невозможного на пути к поставленным целям», — отметил директор регионального департамента труда Александр Сидоров.
Стоит отметить, что мероприятия по поддержке инвалидов, особенно молодых инвалидов — это один из приоритетов в деятельности правительства Тюменской области. В 2021 году на очередной трехлетний период в регионе утверждена программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.