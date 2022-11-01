Одиннадцать медалей взяли тюменцы в финале «Абилимпикса»

Стоит отметить, что мероприятия по поддержке инвалидов, особенно молодых инвалидов — это один из приоритетов в деятельности правительства Тюменской области. В 2021 году на очередной трехлетний период в регионе утверждена программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.