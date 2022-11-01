Наказали инженера, ошибившегося в расчетах

По данным департамента имущественных отношений Тюменской области, была проведена проверка в отношении кадастрового инженера, ошибившегося в техническом плане. Он внес в план заведомо ложные сведения.
Установили, что инженер подготовил два плана гаража. Они отличались в этажности объекта недвижимости.
«На инженера было возбуждено административное дело. Его наказали, выписав штраф в размере 30 тысяч рублей. Данное постановление пока не вступило в силу», — комментируют в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Уточняется, что согласно Административному кодексу РФ, ответственность предусматривается в случае, если инженер внес в план заведомо ложные сведения.
Ранее «Наш город» писал о том, что заместителя инженера одной из «дочек» федеральной компании по транспортировке нефти осудили на пять лет лишения свободы условно за взяточничество. Общая сумма взяток составила около двух миллионов рублей.