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Наказали инженера, ошибившегося в расчетах

1 ноября 07:18
Фото: 1Mi
В Тюмени привлекли к ответственности инженера, который ошибся в расчетах плана объекта. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным департамента имущественных отношений Тюменской области, была проведена проверка в отношении кадастрового инженера, ошибившегося в техническом плане. Он внес в план заведомо ложные сведения.

Установили, что инженер подготовил два плана гаража. Они отличались в этажности объекта недвижимости.

«На инженера было возбуждено административное дело. Его наказали, выписав штраф в размере 30 тысяч рублей. Данное постановление пока не вступило в силу», — комментируют в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Уточняется, что согласно Административному кодексу РФ, ответственность предусматривается в случае, если инженер внес в план заведомо ложные сведения.

Ранее «Наш город» писал о том, что заместителя инженера одной из «дочек» федеральной компании по транспортировке нефти осудили на пять лет лишения свободы условно за взяточничество. Общая сумма взяток составила около двух миллионов рублей.

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