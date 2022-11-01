На уровне прошлого года

По словам руководителя департамента аренды агентства недвижимости «СОВА» Ярославы Шестаковой, в связи с сообщением о начале проведения частичной мобилизации рынок арендуемого жилья в городе Тюмени отчасти подвергся изменению, но небольшому.
Шестакова утверждает, что на ценовую политику данная ситуация никак не повлияла. Стоимость аренды осталась на прежнем уровне по сравнению с октябрем этого года.
«Есть незначительные изменения спроса в сторону спада, но это связано скорее с сезонностью, исходя из статистики прошлых лет», — комментирует текущую ситуацию руководитель департамента аренды АН «СОВА».
Кроме того, заметным стало расторжение договоров аренды жилого помещения, в связи с отбытием мобилизованных граждан. Однако, арендодателю не приходится долго находится в ожиданиях новых арендаторов.
«Подобная ситуация носит „точечный“ характер и массового отказа от арендуемого жилья мы не наблюдаем», — добавляет Ярослава Шестакова.
Также «Нашему городу» удалось связаться с директором департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольгой Павлиновой.
Павлинова, в свою очередь, сообщила, что основное влияние на рынок аренды сейчас оказывает традиционное сезонное изменение баланса спроса и предложения.
По ее словам, пик активностей арендаторов, который отмечается каждый год с середины июля до начала октября прошел. Количество выставленных на сдачу квартир начало расти, естественно, что такая увеличивающаяся конкуренция между собственниками начинает сдерживать ставки аренды от дальнейшего спроса.
«Влияние на рынок объявление частичной мобилизации имело кратковременный характер, когда из-за состояния неопределенности в последнюю неделю сентября часть собственников хотели срочно сдать свои квартиры, опасаясь резкого падения спроса и ставок аренды. Но этого не произошло. Ситуация на рынке аренды очень быстро стабилизировалась», — говорит директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи».
Ольга также добавила, что если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в настоящий момент динамика по спросу и объему предложения абсолютно идентичная.
При этом объем предложения сезонно остается низким — сейчас объем предложения квартир на 50-60% меньше, чем в среднем по году. Однако он активно восстанавливается в том числе за счет тех собственников, которые начинают сдавать квартиры с параллельной их продажей.
«Такая практика актуальна в связи с выросшим объемом предложения на рынке вторичного жилья. Восстановление объема предложения сдаваемых квартир до нормальных уровней мы прогнозируем стандартно к январю-февралю следующего года», — подчеркивает специалист в сфере недвижимости.
Пресс-секретарь агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских добавил, что тюменцы ждали сильных изменений на рынке аренды недвижимости. Но говорить о них не приходится. Сейчас у людей вырабатывается иммунитет к стрессовым состояниям на рынке недвижимости.
«Например, после начала пандемии коронавирусной инфекции рынок аренды недвижимости окончательно восстановился лишь к маю-июню. Люди уже привыкли адаптироваться. Это мы и наблюдаем прямо сейчас», — считает пресс-секретарь АН «Этажи» Иван Камельских.
Ранее «Наш город» писал о том, что за последние месяцы в городе выросли цены на жилье. Стоимость квадратного метра в новостройках в сентябре в Тюмени выросла до 121,9 тысяч рублей. Квадрат вторичного жилья теперь может обойтись тюменцам в 105 тысяч рублей. А на Форуме недвижимости-2022 президент Объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина рассказала, что многие тюменские семьи не приобретают жилье из-за того, что мужчины могут отправиться на службу в рамках частичной мобилизации. Кроме того, повысилась ипотечная ставка. По словам специалиста, некоторые семьи заняли ожидательные позиции из-за начала частичной мобилизации.