На уровне прошлого года

Ранее «Наш город» писал о том, что за последние месяцы в городе выросли цены на жилье. Стоимость квадратного метра в новостройках в сентябре в Тюмени выросла до 121,9 тысяч рублей. Квадрат вторичного жилья теперь может обойтись тюменцам в 105 тысяч рублей. А на Форуме недвижимости-2022 президент Объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина рассказала, что многие тюменские семьи не приобретают жилье из-за того, что мужчины могут отправиться на службу в рамках частичной мобилизации. Кроме того, повысилась ипотечная ставка. По словам специалиста, некоторые семьи заняли ожидательные позиции из-за начала частичной мобилизации.