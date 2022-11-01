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Моор уволил чиновника

1 ноября 09:42
Фото: Наш Город
В региональном правительстве произошло еще одно кадровое изменение.

Председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов больше не будет занимать эту должность, сообщает информационный центр Правительства Тюменской области.

Срок занимаемой им должности истек сегодня, 1 ноября 2022 года.

Данное распоряжение было подписано Александром Моором.

Напомним, сегодня Алексей Райдер был назначен заместителем главы региона. Он продолжит контролировать деятельность некоторых областных департаментов. А именно: образования и науки, труда и занятости населения, физической культуры, спорта и дополнительного образования.

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