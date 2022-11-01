Моор уволил чиновника

Председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов больше не будет занимать эту должность, сообщает информационный центр Правительства Тюменской области.
Срок занимаемой им должности истек сегодня, 1 ноября 2022 года.
Данное распоряжение было подписано Александром Моором.
Напомним, сегодня Алексей Райдер был назначен заместителем главы региона. Он продолжит контролировать деятельность некоторых областных департаментов. А именно: образования и науки, труда и занятости населения, физической культуры, спорта и дополнительного образования.