Евгений Пригожин посетил Тюмень, мобилизация завершена, новый заместитель губернатора

Пригожин передал привет тюменцам.
«Я люблю путешествовать по стране. Сейчас вылетаю из Кургана, а два часа назад был в Тюмени. Всем тюменцам привет!», — сообщил Евгений Пригожин в ответ на запрос «Нашего города».
Цель его визита в Тюмень и Курган не сообщается.
В Тюменской области все мероприятия по частичной мобилизации завершены.
Военком Алексей Куличков 1 ноября сообщил, что штабы по мобилизации в Тюменской области прекращают свою работу. С 28 октября повестки не выдаются, набор заданий выполнен в полном объеме.
Одно из подразделений уже выполняет боевые задачи, другие военнослужащие проводят необходимые занятия на полигонах. В настоящее время тюменские военкоматы перешли в работу в штатном режиме, с 1 ноября в регионе начинается воинский призыв.
Военкоматы планируют набрать 1 600 военнослужащих до 31 декабря.
Алексей Куличков напомнил, что тюменцы обязаны сам приходит в военкомат для уточнения данных. Выдача повесток в электронной форме не производится.
Стоит отметить, что сегодня стало известно о доукомплектовании воинских подразделений тюменцев, призванных в рамках частичной мобилизации. Они получат спальные мешки, термобельё, дизельные генераторы.
Алексей Райдер назначен на должность заместителя губернатора Тюменской области.
Губернатор Тюменской области Александр Моор 1 ноября назначил Алексея Райдера заместителем главы региона. Он продолжил контролировать работу департамента образования и науки, труда и занятости населения.
Дина Горковец стала директором департамента образования и науки Тюменской области. Стоит омтетить, что в октябре в Тюмени были подведены итоги конкурса «ИТ-актив 2022». Самыми активными учителями информатики стали педагоги из Тюмени и Заводоуковска.