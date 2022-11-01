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Евгений Пригожин посетил Тюмень, мобилизация завершена, новый заместитель губернатора

1 ноября 15:00
Фото: 1MI
Сегодня Евгений Пригожин посетил Тюмень на вертолёте Ми-8. Он приземлился днём в районе железнодорожного вокзала. 1 ноября он побывал в Кургане, о причинах его визита пока ничего неизвестно.

Пригожин передал привет тюменцам.

«Я люблю путешествовать по стране. Сейчас вылетаю из Кургана, а два часа назад был в Тюмени. Всем тюменцам привет!», — сообщил Евгений Пригожин в ответ на запрос «Нашего города».

В Тюменской области все мероприятия по частичной мобилизации завершены.

Военком Алексей Куличков 1 ноября сообщил, что штабы по мобилизации в Тюменской области прекращают свою работу. С 28 октября повестки не выдаются, набор заданий выполнен в полном объеме.

Одно из подразделений уже выполняет боевые задачи, другие военнослужащие проводят необходимые занятия на полигонах. В настоящее время тюменские военкоматы перешли в работу в штатном режиме, с 1 ноября в регионе начинается воинский призыв.

Военкоматы планируют набрать 1 600 военнослужащих до 31 декабря.

Алексей Куличков напомнил, что тюменцы обязаны сам приходит в военкомат для уточнения данных. Выдача повесток в электронной форме не производится.

Стоит отметить, что сегодня стало известно о доукомплектовании воинских подразделений тюменцев, призванных в рамках частичной мобилизации. Они получат спальные мешки, термобельё, дизельные генераторы.

Алексей Райдер назначен на должность заместителя губернатора Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор 1 ноября назначил Алексея Райдера заместителем главы региона. Он продолжил контролировать работу департамента образования и науки, труда и занятости населения.

Дина Горковец стала директором департамента образования и науки Тюменской области. Стоит омтетить, что в октябре в Тюмени были подведены итоги конкурса «ИТ-актив 2022». Самыми активными учителями информатики стали педагоги из Тюмени и Заводоуковска.

#Александр Мязин#Новости тюмени#Военные#Частичная мобилизация#Армия#Правительство Тюменской области#Назначения
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