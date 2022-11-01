Евгений Пригожин посетил Тюмень, мобилизация завершена, новый заместитель губернатора

Сегодня Евгений Пригожин посетил Тюмень на вертолёте Ми-8. Он приземлился днём в районе железнодорожного вокзала. 1 ноября он побывал в Кургане, о причинах его визита пока ничего неизвестно.

Сюжет Правительство Тюменской области