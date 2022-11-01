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Дополнительного указа не будет

1 ноября 08:24
Фото: 1Mi
В Правительстве России заявили, что отдельных документов о завершении частичной мобилизации не требуется.
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Суд

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», — сказал Андрей Клишас.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации. Также глава государства отметил, что обсудит вопрос об отдельных указах с юристами.

Ранее «Наш город» писал о том, что в России введут более суровое наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Именно такой законопроект с поправками в Уголовный кодекс обсуждали депутаты Государственной думы.

#Мелиса Учунджю#Россия#Частичная мобилизация#Армия#Военные#Суд#Александр Моор#Госдума РФ#Правительство РФ#Верховный суд РФ
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