Дополнительного указа не будет

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.
«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», — сказал Андрей Клишас.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации. Также глава государства отметил, что обсудит вопрос об отдельных указах с юристами.
Ранее «Наш город» писал о том, что в России введут более суровое наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Именно такой законопроект с поправками в Уголовный кодекс обсуждали депутаты Государственной думы.