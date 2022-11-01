Денис Буцаев: Биржа ВМР появилась на сайте Российского экологического оператора

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев объяснил, что на площадке, размещенной на домене etp.reo.ru, можно производить операции на Бирже ВМР. В разделе „Помощь“ размещена подробная инструкция для организаций по регистрации, авторизации и заполнению личных карточек, пользователи могут получить всю необходимую информацию для начала работы с площадкой. Если же у клиентов возникают дополнительные вопросы, относящиеся к работе ресурса, можно получить консультацию в чате поддержки. Помимо этого, существует форма, которую можно заполнить для получения консультации эксперта РЭО. Также на сайте предусмотрена обратная связь, предназначенная для регистрации и обработки замечаний пользователей. Все эти функции способствуют повышению производительности площадки, обеспечивая ее удобство. Буцаев подчеркнул, что специалисты РЭО всегда готовы рассмотреть предложения и замечания, касающиеся работы ЭТП.