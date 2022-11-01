Арбитражи октября в Тюменской области

Организации заключили между собой договор транспортной экспедиции, экспедитором выступал истец. В соответствии с документами, «Икаф» должен был выполнять услуги, связанные с перевозкой грузов автомобильным, железнодорожным транспортом. Всего в рамках договора истец оказал ответчику транспортно-экспедиционные услуги на сумму почти 34 млн рублей. Оплата вовремя произведена не была, что и стало причиной подачи иска.