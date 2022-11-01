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Posted 1 ноября 2022, 11:34

Published 1 ноября 2022, 11:34

Modified 1 ноября 2022, 12:02

Updated 1 ноября 2022, 12:02

Арбитражи октября в Тюменской области

Арбитражи октября в Тюменской области

1 ноября 2022, 11:34
Фото: 1MI
Сюжет
Суд
За месяц Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел тысячи дел, среди которых есть и достаточно интересные: задолженность в 26 млн рублей, суд из-за персонажа из «Фиксиков», неосновательное обогащение в ходе исполнения контрактов и другие дела.

Иск на 26 млн рублей

В Арбитражный суд Тюменской области с иском обратилась компания ООО «Икаф». Она потребовала взыскать с ООО «Запсибгазпром-газификация» задолженность более 26 млн рублей, а также более 1 млн рублей процентов.

Организации заключили между собой договор транспортной экспедиции, экспедитором выступал истец. В соответствии с документами, «Икаф» должен был выполнять услуги, связанные с перевозкой грузов автомобильным, железнодорожным транспортом. Всего в рамках договора истец оказал ответчику транспортно-экспедиционные услуги на сумму почти 34 млн рублей. Оплата вовремя произведена не была, что и стало причиной подачи иска.

Уже после поступления иска в суд ответчик оплатил 7,7 млн рублей. Судья рассмотрел дело и решил взыскать с ООО «Запсибгазпром-газификация» в общем 27, 5 млн рублей, из них 26 млн рублей задолженности, более 1 млн рублей процентов и порядка 200 тысяч рублей госпошлины.

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Суд из-за Нолика из «Фиксиков»

АО "Аэроплан" подало судебный иск в отношении ИП Хикматулло Саидова. Истец требовал взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 25 тысяч рублей.

Также он указал в иске компенсацию за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства – изображение персонажа «Нолик 3D» в размере 25 тысяч рублей, 134 рубля за почтовые расходы, 200 рублей за выписку из ЕГРИП и 2 тысячи рублей госпошлины.

Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск АО "Аэроплан". 

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«ТОДЭП» обогатился на контрактах

Следующий иск был подан МКУ «Службой заказчика по ЦАО Тюмени к АО «ТОДЭП» о взыскании неосновательного обогащения на основании муниципальных контрактов. В качестве третьего лица привлечен департамент финансов и налоговой политики администрации Тюмени.

Истец указывает, что «ТОДЭП» неосновательно обогатился сразу на нескольких контрактах — на 11 тысяч рублей, на 8,7 тысяч рублей.

Однако МКУ «Службе заказчика по ЦАО» отказали в удовлетворении исковых требований. Суд занимается составлением мотивированного решения.

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Последствия нарушения сроков поставки

В суде в октябре разобрали иск ООО «Инжиниринговая Сервисная Компания «Магистраль» к ООО "Арт Эталон" о взыскании долга по договору поставки. Общая сумма долга составила более 2 млн рублей.

Из материалов дела следует, что в 2020 году стороны заключили договор поставки товара. Ответчик исполнил обязательства и поставил товар на сумму более 4 млн рублей, но оплату не получил.

Ответчик предоставил в суд платежные поручения, свидетельствующие о том, что часть долга погашена. Из-за этого он попросил уменьшить размер неустойки. Факт нарушения своих обязательств ООО "Арт Эталон" не оспаривает.

Суд обязал ответчика выплатить истцу 2,8 млн рублей - в сумму входит основной долг, пени за нарушение сроков поставки более 1,2 млн рублей, госпошлина, транспортные расходы. 

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Также в ушедшем месяце иск в арбитражный суд подавала компания «Стройгарант» к ООО «Новотех» о взыскании денежных средств — долга почти 2,8 млн рублей, 947 тысяч рублей неустойки. Стороны в 2021 году подписали договор на выполнение ремонтно-отделочных работ на объекте в д. Зубарева.

В материалах дела есть подписанные акты, передаточные документы, акты сверки взаимных требований. Согласно этим документам, заказчик задолжал чуть менее 2,8 млн рублей. Подрядчик предложил выплатить долг полностью в досудебном порядке, но заказчик этого не выполнил.

Ответчик с иском не согласился, уточнив, что работы на сумму 1,9 млн рублей были выполнены за пределами договора подряда. Также он считает, что истец завысил сумму по одному из договоров на 100 тысяч рублей. Но суд отклонил доводы ответчика.

Результатом рассмотрения дела стало решение судьи — взыскать с ООО «Новотех» 2,7 млн рублей основного долга, 214 тысяч рублей неустойки, 38 тысяч рублей на оплату госпошлины.

 

#Общество#Аналитика#Тюменская область#Суд#Арбитражный суд#Иск#Долг
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