Александр Моор подписал соглашение с профсоюзом и объединением работодателей

«У нас с вами общие цели — обеспечение благосостояния и улучшение условий жизни земляков, развитие экономики и социальной сферы. В полной мере эти задачи можно решить, опираясь на общественные институты и при тесном взаимодействии власти и работодателей. Тюменская область должна оставаться стабильно развивающимся регионом. Для этого у нас есть все возможности и предпосылки», — резюмировал губернатор.