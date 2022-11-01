Александр Моор подписал соглашение с профсоюзом и объединением работодателей

Подписали документ, который будет действовать с 2023 по 2025 год, глава Тюменской области Александр Моор, председатель Тюменского областного совета профсоюзов Михаил Кивацкий и председатель правления регионального объединения работодателей Анатолий Лазаренко.
Срок действия предыдущего соглашения истекает в декабре 2022 года. Обновленный документ определяет взаимные обязательства сторон в области социально-экономической и молодежной политики, культуры и спорта, пенсионного обеспечения, условий и охраны труда, социального партнерства.
При подготовке соглашения было внесено большое количество предложений. Наиболее актуальные из них вошли в итоговый документ.
«Достигнуты договоренности по большинству инициатив, предложенных профсоюзами. Они касаются уровня жизни граждан и развития социального партнерства. По предложению регионального объединения работодателей в соглашение включены обязательства по социальной поддержке семей мобилизованных работников и по формированию культуры безопасного труда на производстве», — отметил Александр Моор.
В соглашение включены положения по развитию системы коллективных договоров на предприятиях и повышения их значимости. Документ будет способствовать урегулированию проблемных вопросов в отношениях между работниками и работодателями, а также будет способствовать развитию экономики региона.
После завершения торжественной церемонии подписания соглашения Александр Моор встретился с представителями отраслевых профсоюзных организаций Тюменской области.
«У нас с вами общие цели — обеспечение благосостояния и улучшение условий жизни земляков, развитие экономики и социальной сферы. В полной мере эти задачи можно решить, опираясь на общественные институты и при тесном взаимодействии власти и работодателей. Тюменская область должна оставаться стабильно развивающимся регионом. Для этого у нас есть все возможности и предпосылки», — резюмировал губернатор.