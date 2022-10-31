Виктория Абрамченко назвала регионы-лидеры реформы отрасли обращения с ТКО

В реализации всех параметров реформы, сообщила вице-премьер, лидером является Нижегородская область. Перевыполнение показателей сортировки отходов зафиксировано в Саратовской и Самарской областях, а также в Пермском крае. При этом практически во всех регионах планируемые к вводу мощности позволят к 2024 году достичь сортировки 50% всех отходов, к 2030 году этот показатель должен составить 100%.