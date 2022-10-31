Валерий Лимаренко: Рыбопромышленники активно участвуют в социальной жизни региона

На территории Сахалинской области с начала 2021 года действует программа губернатора Валерия Лимаренко «Доступная рыба». В его рамках в 2022 году населению островного региона по социальной цене было реализовано 422 тонны свежевыловленной рыбы. Это на 57% больше объёмов аналогичного периода прошлого года.
В губернаторской программе активно участвуют рыбохозяйственные предприятия области, которые поставляют часть свежих уловов для реализации на внутреннем рынке по ценам заметно ниже рыночных.
- В Сахалинской области работают около 860 рыбохозяйственных предприятий, они не только вносят значимый вклад в экономику, но многие из них активно участвуют в социальной жизни региона. Вместе мы реализуем программу «Доступная рыба». Благодаря проекту приобрести качественную продукцию по приемлемым ценам могут жители всех районов области, - подчёркивает Валерий Лимаренко.
Низкий уровень цен в программе удаётся удерживать за счёт исключения из поставок на прилавки магазинов посредников и платы за торговые места, а также отсутствие затрат рыбодобывающих компаний на переработку рыбы и помощь муниципальных администраций в транспортировке её в отдалённые районы.
В перечне «Доступной рыбы» свыше 10 видов рыб, ассортимент меняется в зависимости от сезона вылова. Например, в рамках программы цена на горбушу составила от 50 до 100 рублей за килограмм (при средней рыночной цене в рознице - более 250 руб./кг), на камбалу от 65 до 100 рублей (от 120 руб./кг), на треску – от 85 до 120 рублей (от 200 руб./кг).
Портал Sakh.online подчёркивает, что цены для жителей в этом году остались на уровне 2021-го, несмотря на инфляцию и рост затрат на добычу, топливо.
Отметим, рыбохозяйственные предприятия региона не только продают свежую рыбу по низкой цене, но и раздают её бесплатно сахалинцам и курильчанам: с начала года передано почти 50 тонн.