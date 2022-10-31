nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области мужчине запретили пользоваться оружием из-за шизофрении

31 октября 06:53
Фото: 1Mi
Житель Тюменской области остался без права на хранение и ношение оружия. Иск против него на днях рассмотрел Омутинский районный суд. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.

Выяснилось, что два года назад, летом, Александру П. выдали разрешение на  хранение и ношение огнестрельного оружия, а именно на охотничье гладкоствольное ружье марки ИЖ-27.

А уже в следующем году мужчину поставили на учет с диагнозом «параноидальная шизофрения». С таким диагнозом человеку запрещено пользоваться оружием, в том числе хранить его дома.

Сам ответчик не присутствовал на заседании. Помощник прокурора исковые требования поддержала.

Суд осознавал, что владение Александром оружия может привести к непоправимым последствиям, поэтому удовлетворил иск прокурора Омутинского района. Теперь мужчине запрещается хранить и носить оружие с собой до тех пор, пока он не получит медицинскую справку, разрешающую это.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени мужчина напал на собаку с пневматической винтовкой. Инцидент произошел в гаражном кооперативе в микрорайоне Плеханово. По словам очевидцев, собака по кличке Белка лежала возле сторожки в тот момент, когда на нее напал мужчина.

#Мелиса Учунджю#Болезнь#Болезни#Лечение#Нарушение#Аптеки#Военкомат#Оружие#Огнестрельное оружие#Всегда актуально
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25