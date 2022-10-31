В Тюменской области мужчине запретили пользоваться оружием из-за шизофрении

Выяснилось, что два года назад, летом, Александру П. выдали разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия, а именно на охотничье гладкоствольное ружье марки ИЖ-27.
А уже в следующем году мужчину поставили на учет с диагнозом «параноидальная шизофрения». С таким диагнозом человеку запрещено пользоваться оружием, в том числе хранить его дома.
Сам ответчик не присутствовал на заседании. Помощник прокурора исковые требования поддержала.
Суд осознавал, что владение Александром оружия может привести к непоправимым последствиям, поэтому удовлетворил иск прокурора Омутинского района. Теперь мужчине запрещается хранить и носить оружие с собой до тех пор, пока он не получит медицинскую справку, разрешающую это.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени мужчина напал на собаку с пневматической винтовкой. Инцидент произошел в гаражном кооперативе в микрорайоне Плеханово. По словам очевидцев, собака по кличке Белка лежала возле сторожки в тот момент, когда на нее напал мужчина.