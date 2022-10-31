В Тюменской области мужчине запретили пользоваться оружием из-за шизофрении

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени мужчина напал на собаку с пневматической винтовкой. Инцидент произошел в гаражном кооперативе в микрорайоне Плеханово. По словам очевидцев, собака по кличке Белка лежала возле сторожки в тот момент, когда на нее напал мужчина.