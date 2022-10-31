В тюменский туризм инвестируют 2,5 миллиарда рублей

По словам Пуртова, практически 65 миллионов вложат в рекреацию источника в Тобольском районе. Также средства в размере 36 миллионов рублей потратят на обновление тобольской туристической базы "Исток".
"В Нижнетавдинском районе в туристический комплекс "Морелеса" инвестируют 54 миллиона рублей", — добавил Николай Пуртов.
Также в Тюмени планируют построить гостиницу, потратив на нее 352 миллиона рублей. Она будет расположена в районе улиц Луначарского и Ирбитской.
Ранее "Наш город" писал о том, что новый водопровод протяженностью тридцать километров запустят в работу в населенных пунктах, расположенных на Салаирском тракте, через три года — в 2025 году. Работы по строительству водосети стартуют в следующем году.