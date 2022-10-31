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В тюменский туризм инвестируют 2,5 миллиарда рублей

31 октября 10:28
Фото: "Наш город"
Средства, инвестируемые в туристический бизнес региона, вложат в строительство объектов отдыха. Об этом сообщили «РБК Тюмень» со ссылкой на главу Инвестиционного агентства Николая Пуртова.
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Туризм

По словам Пуртова, практически 65 миллионов вложат в рекреацию источника в Тобольском районе. Также средства в размере 36 миллионов рублей потратят на обновление тобольской туристической базы "Исток". 

"В Нижнетавдинском районе в туристический комплекс "Морелеса" инвестируют 54 миллиона рублей", — добавил Николай Пуртов. 

Также в Тюмени планируют построить гостиницу, потратив на нее 352 миллиона рублей. Она будет расположена в районе улиц Луначарского и Ирбитской. 

Ранее "Наш город" писал о том, что новый водопровод протяженностью тридцать километров запустят в работу в населенных пунктах, расположенных на Салаирском тракте, через три года — в 2025 году. Работы по строительству водосети стартуют в следующем году.

#Мелиса Учунджю#Общество#Туризм#Тюменская область#Деньги#Инвестиции#Строительный бизнес#Строительство#Инфраструктура
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