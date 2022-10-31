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В Тюмени посадят около 8 тысяч новых деревьев и кустарников

31 октября 09:44
Фото: 1MI
В этом году в городе появятся порядка 8 тысяч деревьев и кустарников. Сейчас уже высадили яблони, липы, тополя, сирени, рябины. Они расположены на улицах Курортной, Широтной, Логунова, Путилова и на проезде Солнечном.

Рассадкой новых насаждений занимается «ЛесПаркХоз». Работы выполняются подрядчиком за свой счет по муниципальному контракту.

В сквере Пограничников высадили клены, ели, сосны и яблони. Что касается бульвара Бориса Щербины, то там появятся новые насаждения яблонь и рябин. А весной в Никольском сквере зацветут черемухи.

Уже пятый год в Тюмени проходит акция «Посади дерево». Тюменцы за этот период посадили более 2 тысяч деревьев и кустарников. Также в рамках этой акции появятся более 240 новых насаждений.

Сейчас люди, которые занимаются содержанием растений, обрезают, поливают, удобряют деревья. Также они рыхлят почву и лечат заболевания растений.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на одной из городских улиц может появиться «Аллея добра». Новое общественное пространство разместится на улице Линейной, 21. Ранее на данном месте был межквартальный проезд. 

Однако в этом году здесь установили осветительные приборы, малые архитектурные формы, качели. А также рабочие привели в порядок пешеходные дорожки из брусчатки, газоны, ливневые канализации.

Теперь тюменцы могут проголосовать, как будет называться новое общественное пространство. Среди вариантов: «Аллея добра», «Уютная аллея», «Зеленый переулок» и «Пешеходная линия».

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