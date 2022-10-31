В Тюмени посадят около 8 тысяч новых деревьев и кустарников

Рассадкой новых насаждений занимается «ЛесПаркХоз». Работы выполняются подрядчиком за свой счет по муниципальному контракту.



В сквере Пограничников высадили клены, ели, сосны и яблони. Что касается бульвара Бориса Щербины, то там появятся новые насаждения яблонь и рябин. А весной в Никольском сквере зацветут черемухи.



Уже пятый год в Тюмени проходит акция «Посади дерево». Тюменцы за этот период посадили более 2 тысяч деревьев и кустарников. Также в рамках этой акции появятся более 240 новых насаждений.



Сейчас люди, которые занимаются содержанием растений, обрезают, поливают, удобряют деревья. Также они рыхлят почву и лечат заболевания растений.



Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на одной из городских улиц может появиться «Аллея добра». Новое общественное пространство разместится на улице Линейной, 21. Ранее на данном месте был межквартальный проезд.