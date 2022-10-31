Сегодняшний день для открытия стелы был выбран неслучайно. 31 октября в 1941 году эвакуированные предприятия народного комиссариата судостроительной промышленности были объединены с Тюменской судоверфью. Это предприятие получило название «Тюменский судостроительный завод № 639».
Для ветеранов труда, собравшихся на мероприятии прозвучало стихотворение Бориса Полякова, написанное по случаю:
«Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом…».
Участникам торжества напомнили, что звание «Город трудовой доблести» Тюмень получила после указа президента, подписанного 20 мая 2021-го года. Жители города в годы Великой Отечественной войны обеспечили бесперебойное производство военной гражданской продукции на промышленных предприятиях. На заводах ежедневно трудились женщины и дети проявляя трудовой героизм.
«Присвоение Тюмени звания „Города трудовой доблести“ — это знаковое событие в истории региона. Это высокая оценка трудового подвига, совершенного нашими земляками в годы Великой Отечественной войны. В те годы в Тюмени был глубокий тыл, и к нам эвакуировали промышленные предприятия, научные институты, министерства и ведомства. В первые месяцы 1942 года большинство предприятий уже выпускали продукты», — напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Открытие стелы сопроводили курсанты ТВВИКУ, вынесшие влаги Российской Федерации, Тюменской области, Тюмени и копию знамени Победы.
«Победа в Великой Отечественной войне — это победа всего советского народа. И тех, кто был на передовой, и тех, то стоял у станка. Гордое звание „Город трудовой доблести“ навсегда закрепило подвиг наших с вами земляков, приближавших победу», — сказал глава администрации города Тюмени Руслан Кухарук.
Торжественное открытие посетил и Николай Овсиенко, представитель Председателя Российского военно-исторического сообщества, руководитель проекта по созданию стел «Город трудовой доблести».
Он передал тюменцам послание от помощник Президента Российской Федерации Владимира Мединского.
«Поздравляю Вас с открытием стелы „Город трудовой доблести“! Это почетное звание было по праву присвоено городу, жители которого в тяжелейшие 1941–1945 годы делали все возможное, приближая День Великой Победы. Трудовой и воинский подвиг тюменцев — это самоотверженность, стойкость, личный вклад каждого из ваших земляков — от мала до велика. „Всё для фронта!“ — эти слова звучали и воплощались в героические свершения в заводских цехах, конструкторских бюро и фабричных мастерских. „Всё для Победы!“ — жило в сердцах врачей и медицинских работников в госпиталях, подростков и женщин, заботливо собиравших на фронт подарки для бойцов Красной армии. Золотыми буквами в победную летопись вписаны имена многих тысяч тюменцев, трудовая доблесть которых зримо увековечена сегодня. Пусть память об этих ратных страницах истории Отечества всегда будет духовно-нравственной поддержкой на вашем жизненном пути! Поздравляю Вас с открытием стелы и желаю всего наилучшего!», — передал жителям Тюмени Мединский.
Вслед за ним на импровизированную сцену вышел Анатолий Чистяков, труженик тыла, Отличник трудового флота, почетный работник Судостроительного завода, награжденного медалями за «Трудовую доблесть» и «Трудовое отличие».
«Дорогие ветераны, поздравляю вас с этим открытием, с этим замечательным праздником! Наше с вами поколение в те годы осталось в тылу, отцы и старшие братья ушли на фронт. Остались дети и наши мамы, которые должны были, и воспитывать, и работать. Низким поклон этим женщинам!», — сказал Анатолий Чистяков.
Отличник трудового флота совместно с активной участницей юнармейского движения Марией Алексеенко заложил капсулу времени, которую в следующий раз горожане увидят лишь в 2045-м году — в год 100-летнего юбилея со дня победы в Великой отечественной войне.
Она символизирует сохранение истории, память поколений и дань уважения тем, кто трудился ради всеобщего блага.
После торжественной церемонии заложения капсулы, участники мероприятия почтили память тех, кто на фронте и в тылу, не щадя сил и жизни, преодолевая неимоверные трудности, выполнял свой долг.
«Мы свято храним память о подвиге людей родной страны», — прозвучало со сцены, после чего сквер Николая Машарова на минуту погрузился в тишину.
Также все участники церемонии открытия возложили цветы стеле «Город трудовой доблести».