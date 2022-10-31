«Поздравляю Вас с открытием стелы „Город трудовой доблести“! Это почетное звание было по праву присвоено городу, жители которого в тяжелейшие 1941–1945 годы делали все возможное, приближая День Великой Победы. Трудовой и воинский подвиг тюменцев — это самоотверженность, стойкость, личный вклад каждого из ваших земляков — от мала до велика. „Всё для фронта!“ — эти слова звучали и воплощались в героические свершения в заводских цехах, конструкторских бюро и фабричных мастерских. „Всё для Победы!“ — жило в сердцах врачей и медицинских работников в госпиталях, подростков и женщин, заботливо собиравших на фронт подарки для бойцов Красной армии. Золотыми буквами в победную летопись вписаны имена многих тысяч тюменцев, трудовая доблесть которых зримо увековечена сегодня. Пусть память об этих ратных страницах истории Отечества всегда будет духовно-нравственной поддержкой на вашем жизненном пути! Поздравляю Вас с открытием стелы и желаю всего наилучшего!», — передал жителям Тюмени Мединский.