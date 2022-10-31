В Тюмени не произошёл рост вакансий из-за частичной мобилизации

Стоит отметить, что это уровень апреля 2022 года. Тогда тюменским компаниям тоже требовались 24 000 рабочих.
«С момента объявления частичной мобилизации и по настоящее время роста числа вакансий по данной причине не наблюдается», – сообщил изданию в региональном департаменте труда и занятости населения.
Между тем, повышенный спрос на работников сохраняется. Прежде всего, нужны строители (около 4 тысяч вакансий). Организации нуждаются в работниках сферы торговли, АПК, промышленного производства.
Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле в Тюменской области были зарегистрированы 4 299 безработных.