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В Тюмени не произошёл рост вакансий из-за частичной мобилизации

31 октября 12:40
Фото: 1MI
По данным РБК Тюмень, в Тюменской области не отмечается существенного роста вакансий после объявления частичной мобилизации. В конце октября тюменским организациям требовались 24 000 сотрудников.

Стоит отметить, что это уровень апреля 2022 года. Тогда тюменским компаниям тоже требовались 24 000 рабочих.

«С момента объявления частичной мобилизации и по настоящее время роста числа вакансий по данной причине не наблюдается», – сообщил изданию в региональном департаменте труда и занятости населения.


Между тем, повышенный спрос на работников сохраняется. Прежде всего, нужны строители (около 4 тысяч вакансий). Организации нуждаются в работниках сферы торговли, АПК, промышленного производства.

#Александр Мязин#Общество#Работа#Тюменская область#Предприятия#Центр занятости#Департамент труда и занятости
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