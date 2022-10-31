В Тюмени мужчина на белой машине преследовал ребенка. Проводится проверка

Жительница Тюмени заявила о том, что ее ребенка преследовал незнакомый мужчина на машине. Она рассказала, что 9-летний мальчик возвращался домой на самокате. Инцидент произошел накануне вечером по дороге с Митинского, 3 до Никитина, 6. Сообщение было опубликовано в сообществе «ЧС Тюмень»

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