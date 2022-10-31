В Тюмени мужчина на белой машине преследовал ребенка. Проводится проверка

Тюменка утверждает, что мужчина предлагал ее сыну поискать щенка за 500 рублей.
«Я вызвала полицию, объяснила ситуацию. Мне перезвонили из отдела позже и уточнили, были ли противоправные действия в отношении ребенка. Их не было. Сказали, что выезжать сегодня не будут и завтра пригласят меня в отдел для дачи показаний. Состава преступления нет», — рассказала жительница Тюмени.
«Что должна была сделать полиция в 22 часа? Искать человека на белой машине, который искал щенка? А вот почему вы подвергли своего 9-ти летнего сына опасности, а теперь спираете на полицию, это в голове не укладывается», — возмутилась действиями автора поста Светлана Успенская.
«Это могло произойти и днем, вообще где и когда угодно, хватит обвинять родителей. В преступлении виноват преступник, а не жертва», — ответила женщине Анна Казарцева.
«Наш город» связался с пресс-службой УМВД по Тюменской области.
«По поступившему заявлению женщины в данный момент проводится проверка», — прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.
Ранее «Наш город» писал о том, что Калининский районный суд признал Диану О. виновной по статье «Ложный донос». Она попыталась обвинить знакомого в домогательствах и обманывала следствие, но, когда правда всплыла, ей пришлось признаться во лжи и понести наказание.