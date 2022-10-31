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В Тюмени мужчина на белой машине преследовал ребенка. Проводится проверка

31 октября 07:30
Фото: 1Mi
Жительница Тюмени заявила о том, что ее ребенка преследовал незнакомый мужчина на машине. Она рассказала, что 9-летний мальчик возвращался домой на самокате. Инцидент произошел накануне вечером по дороге с Митинского, 3 до Никитина, 6. Сообщение было опубликовано в сообществе «ЧС Тюмень»
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Полиция

Тюменка утверждает, что мужчина предлагал ее сыну поискать щенка за 500 рублей.

«Я вызвала полицию, объяснила ситуацию. Мне перезвонили из отдела позже и уточнили, были ли противоправные действия в отношении ребенка. Их не было. Сказали, что выезжать сегодня не будут и завтра пригласят меня в отдел для дачи показаний. Состава преступления нет», — рассказала жительница Тюмени.
«Что должна была сделать полиция в 22 часа? Искать человека на белой машине, который искал щенка? А вот почему вы подвергли своего 9-ти летнего сына опасности, а теперь спираете на полицию, это в голове не укладывается», — возмутилась действиями автора поста Светлана Успенская.
«Это могло произойти и днем, вообще где и когда угодно, хватит обвинять родителей. В преступлении виноват преступник, а не жертва», — ответила женщине Анна Казарцева.

«Наш город» связался с пресс-службой УМВД по Тюменской области.

«По поступившему заявлению женщины в данный момент проводится проверка», — прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Ранее «Наш город» писал о том, что Калининский районный суд признал Диану О. виновной по статье «Ложный донос». Она попыталась обвинить знакомого в домогательствах и обманывала следствие, но, когда правда всплыла, ей пришлось признаться во лжи и понести наказание.

#Полиция#Транспортная полиция#Сотрудники полиции#Закон О полиции#УМВД#УМВД России по г. Тюмени#УМВД России по Тюменской области#Мелиса Учунджю
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