В Тюмени на Объездной дороге Toyota врезалась в дорогой внедорожник

Posted 31 октября 2022, 13:04
Published 31 октября 2022, 13:04
Modified 19 августа, 19:31
Updated 19 августа, 19:31
Вызывать медиков не пришлось, в аварии пострадали только машины. Небольшие повреждения отмечены в передней части кузова Toyota.
Стоит отметить, что к 17:45 пробки в областной столице составили семь баллов. Основные затруднения движения наблюдаются в центре Тюмени.
Ранее «Наш город» отмечал, что два человека погибли в ДТП в Тюменской области за прошедшие выходные. За это время произошло 11 аварий. Ещё 17 тюменцев получили ранения.