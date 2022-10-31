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Posted 31 октября 2022, 13:04

Published 31 октября 2022, 13:04

Modified 19 августа, 19:31

Updated 19 августа, 19:31

В Тюмени на Объездной дороге Toyota врезалась в дорогой внедорожник

В Тюмени на Объездной дороге Toyota врезалась в дорогой внедорожник

31 октября 2022, 13:04
Фото: 1MI
Сюжет
ДТП
В Тюмени 31 октября на улице Федюнинского, 65, столкнулись седан и дорогой внедорожник, сообщают пользователи сервиса 2ГИС. Машины перекрыли одну полосу движения, на развязке наблюдается небольшая пробка.

Вызывать медиков не пришлось, в аварии пострадали только машины. Небольшие повреждения отмечены в передней части кузова Toyota.

Стоит отметить, что к 17:45 пробки в областной столице составили семь баллов. Основные затруднения движения наблюдаются в центре Тюмени.

Ранее «Наш город» отмечал, что два человека погибли в ДТП в Тюменской области за прошедшие выходные. За это время произошло 11 аварий. Ещё 17 тюменцев получили ранения. 

 

#Александр Мязин#ДТП#ГИБДД#Новости тюмени#Авария#Объездная дорога
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