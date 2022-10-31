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В тобольском автобусе на пассажиров обрушилась пыль с потолка

31 октября 05:46
Фото: 1Mi
В Тобольске пассажиры одного из автобусов возмутились из-за пыли, которая обрушилась на них с потолка. Об этом они рассказали в социальных сетях. Сообщение было опубликовано в сообществе «Типичный Тобольск».
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Тюмень

«Маршрут 539. Пыль на весь автобус. Пуховик в пыли. Просьба что-нибудь с этим сделать. Ужас просто», комментируют ситуацию пассажиры автобуса.

«Там не пыль сыпется, а земля сухая или песок», заметила Татьяна Федько.

«Пустой автобус, пересесть не пробовали? Видео нужно водителю показать, а не в социальных сетях постить», считает Темур Фоменко.

«Резонное замечание, что в автобусе просто сыпется пыль, которая портит одежду как минимум», высказался Данил Деменков.

Ранее «Наш город» писал о том, что массовая авария произошла на мосту Пермякова, рядом с пересечение с улице Республики. Столкнулись два легковых автомобиля, один из которых принадлежит службе такси, ГАЗель и автобус.

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