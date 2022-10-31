В тобольском автобусе на пассажиров обрушилась пыль с потолка

«Маршрут 539. Пыль на весь автобус. Пуховик в пыли. Просьба что-нибудь с этим сделать. Ужас просто», комментируют ситуацию пассажиры автобуса.
«Там не пыль сыпется, а земля сухая или песок», заметила Татьяна Федько.
«Пустой автобус, пересесть не пробовали? Видео нужно водителю показать, а не в социальных сетях постить», считает Темур Фоменко.
«Резонное замечание, что в автобусе просто сыпется пыль, которая портит одежду как минимум», высказался Данил Деменков.
Ранее «Наш город» писал о том, что массовая авария произошла на мосту Пермякова, рядом с пересечение с улице Республики. Столкнулись два легковых автомобиля, один из которых принадлежит службе такси, ГАЗель и автобус.