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В Тобольске празднование Нового года обойдется в 3,3 миллиона рублей

31 октября 13:58
Фото: 1Mi
На оформление и обслуживание территорий Тобольска световым оборудованием в рамках организации и проведения зимних мероприятий «Здравствуй, зима!» планируют потратить 1,6 миллионов рублей.

На сайте госзакупок были опубликованы несколько конкурсов на новогоднее оформление Тобольска.

Заказчиком оформления города к Новому году выступает муниципальное автономное учреждение культуры «Центр искусств и культуры» города Тобольска.

В Тобольске установят живые ели и займутся их световым оформлением. Это обойдется заказчику в 600 тысяч рублей. Кроме того, в городе установят деревянные горки, на что уйдет порядка 240 тысяч рублей. А на обслуживание горок тоболяки готовы потратить 840 тысяч рублей.

Окончание подачи заявок по всем четырем конкурсам будет 7 ноября этого года.

Напомним, в Тобольске планировали урезать в несколько раз траты на Новый год. Глава администрации города Максима Афанасьева говорил, что такое решение связано с происходящими в настоящее время событиями в стране.

А вот жители Тюмени считают, что это отговорки и еще один удобный способ чиновникам «набить карманы». Другие тюменцы писали о том, что не стоит экономить на проведении праздника для детей.

Администрация Голышмановского округа также хотела сэкономить на новогодних тратах в пользу мобилизованных и их семей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава округа Александр Ледаков.

По словам Ледакова, будут исключены затраты на покупку искусственной елки, новогоднего фейерверка и иллюминации.

Ранее «Наш город» писал о том, что Тобольская межрайонная прокуратура выявила нерациональное использование денежных средств из бюджета, затраченных на благоустройство Базарной площади и улицы Мира. Главе администрации Тобольска Максиму Афанасьеву было вынесено представление.

#Мелиса Учунджю#Новый год#Подарки на Новый год#Праздник#Россия#Тюменская область#Тобольск#Всегда актуально
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