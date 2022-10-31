В Тобольске празднование Нового года обойдется в 3,3 миллиона рублей

В Тобольске установят живые ели и займутся их световым оформлением. Это обойдется заказчику в 600 тысяч рублей. Кроме того, в городе установят деревянные горки, на что уйдет порядка 240 тысяч рублей. А на обслуживание горок тоболяки готовы потратить 840 тысяч рублей.