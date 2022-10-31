nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В областной столице открыли стелу «Тюмень — город трудовой доблести»

31 октября 16:36
Фото: НашГород
«Присвоение Тюмени звания „Города трудовой доблести“ — это знаковое событие в истории региона», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии памятной стелы в сквере Николая Машарова в столице региона.

Почетное звание было присвоено столице региона указом президента РФ в мае 2021 года.  Монумент разместили около ТЦ «Калинка» в центре Тюмени. В честь открытия здесь прошел настоящий праздник — с оркестром, поднятыми флагами, поздравлениями и трогательными речами.

«Присвоение Тюмени звания „Города трудовой доблести“ — это знаковое событие в истории региона. Это высокая оценка трудового подвига, совершенного нашими земляками в годы Великой Отечественной войны. В те годы в Тюмени был глубокий тыл, и к нам эвакуировали промышленные предприятия, научные институты, министерства и ведомства. В первые месяцы 1942 года большинство предприятий уже выпускали продукты», — напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В ходе мероприятия в торжественной обстановке под звуки оркестра заложили капсулу времени.

Стоит отметить, что правительство Тюменской области обеспечивает реализацию мер по сохранению военно-исторического и трудового наследия, а также по патриотическому воспитанию жителей региона, прежде всего детей и молодежи.

Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25