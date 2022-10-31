В областной столице открыли стелу «Тюмень — город трудовой доблести»

Posted 31 октября 2022, 16:36
Published 31 октября 2022, 16:36
Modified 31 октября 2022, 18:23
Updated 31 октября 2022, 18:23
Почетное звание было присвоено столице региона указом президента РФ в мае 2021 года. Монумент разместили около ТЦ «Калинка» в центре Тюмени. В честь открытия здесь прошел настоящий праздник — с оркестром, поднятыми флагами, поздравлениями и трогательными речами.
«Присвоение Тюмени звания „Города трудовой доблести“ — это знаковое событие в истории региона. Это высокая оценка трудового подвига, совершенного нашими земляками в годы Великой Отечественной войны. В те годы в Тюмени был глубокий тыл, и к нам эвакуировали промышленные предприятия, научные институты, министерства и ведомства. В первые месяцы 1942 года большинство предприятий уже выпускали продукты», — напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор.
В ходе мероприятия в торжественной обстановке под звуки оркестра заложили капсулу времени.
Стоит отметить, что правительство Тюменской области обеспечивает реализацию мер по сохранению военно-исторического и трудового наследия, а также по патриотическому воспитанию жителей региона, прежде всего детей и молодежи.