В областной столице открыли стелу «Тюмень — город трудовой доблести»

«Присвоение Тюмени звания „Города трудовой доблести“ — это знаковое событие в истории региона. Это высокая оценка трудового подвига, совершенного нашими земляками в годы Великой Отечественной войны. В те годы в Тюмени был глубокий тыл, и к нам эвакуировали промышленные предприятия, научные институты, министерства и ведомства. В первые месяцы 1942 года большинство предприятий уже выпускали продукты», — напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор.