nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября 2022, 16:36

Published 31 октября 2022, 16:36

Modified 31 октября 2022, 18:23

Updated 31 октября 2022, 18:23

В областной столице открыли стелу «Тюмень — город трудовой доблести»

В областной столице открыли стелу «Тюмень — город трудовой доблести»

31 октября 2022, 16:36
Фото: НашГород
«Присвоение Тюмени звания „Города трудовой доблести“ — это знаковое событие в истории региона», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии памятной стелы в сквере Николая Машарова в столице региона.

Почетное звание было присвоено столице региона указом президента РФ в мае 2021 года.  Монумент разместили около ТЦ «Калинка» в центре Тюмени. В честь открытия здесь прошел настоящий праздник — с оркестром, поднятыми флагами, поздравлениями и трогательными речами.

«Присвоение Тюмени звания „Города трудовой доблести“ — это знаковое событие в истории региона. Это высокая оценка трудового подвига, совершенного нашими земляками в годы Великой Отечественной войны. В те годы в Тюмени был глубокий тыл, и к нам эвакуировали промышленные предприятия, научные институты, министерства и ведомства. В первые месяцы 1942 года большинство предприятий уже выпускали продукты», — напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В ходе мероприятия в торжественной обстановке под звуки оркестра заложили капсулу времени.

Стоит отметить, что правительство Тюменской области обеспечивает реализацию мер по сохранению военно-исторического и трудового наследия, а также по патриотическому воспитанию жителей региона, прежде всего детей и молодежи.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика