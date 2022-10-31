В «Дом с добром» вход воспрещен: жители многоэтажки оградили въезд сферами

Тюменцы, живущие на Котовского, 52б, вновь жалуются на перекрытие въезда на парковку. Но ранее дорогу перекрывала железная цепь, ключи были только у «избранных», а теперь путь преграждают бетонные полусферы и уже никто не может воспользоваться въездом.

Этот дом обслуживает ООО УК «Дом с добром», на нее и сыплются жалобы от жителей. «Управляющая компания так и не убрала цепи, ограничивающие въезд на парковку дома. Так теперь в дополнение появились сферы, ограничивающие проезд», негодует жительница дома. Она и ее соседи беспокоятся о том, что к подъездам дома в роковой момент не сможет проехать машина скорой помощи или МЧС. В УК не смогли оперативно ответить на наш звонок и рассказать о причинах установки перекрытия. Ранее «Наш город» рассказывал о том, как жильцы этого дома старались бороться с «цепочным» ограждением, ключ от которого был не у каждого. Материалы по теме В Тюмени жильцы дома на Котовского огородили парковку железной цепью