В «Дом с добром» вход воспрещен: жители многоэтажки оградили въезд сферами

Этот дом обслуживает ООО УК «Дом с добром», на нее и сыплются жалобы от жителей.
«Управляющая компания так и не убрала цепи, ограничивающие въезд на парковку дома. Так теперь в дополнение появились сферы, ограничивающие проезд», негодует жительница дома.
Она и ее соседи беспокоятся о том, что к подъездам дома в роковой момент не сможет проехать машина скорой помощи или МЧС.
В УК не смогли оперативно ответить на наш звонок и рассказать о причинах установки перекрытия.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как жильцы этого дома старались бороться с «цепочным» ограждением, ключ от которого был не у каждого.