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В «Дом с добром» вход воспрещен: жители многоэтажки оградили въезд сферами

31 октября 04:25
Фото: 1Mi
Тюменцы, живущие на Котовского, 52б, вновь жалуются на перекрытие въезда на парковку. Но ранее дорогу перекрывала железная цепь, ключи были только у «избранных», а теперь путь преграждают бетонные полусферы и уже никто не может воспользоваться въездом.

Этот дом обслуживает ООО УК «Дом с добром», на нее и сыплются жалобы от жителей.

«Управляющая компания так и не убрала цепи, ограничивающие въезд на парковку дома. Так теперь в дополнение появились сферы, ограничивающие проезд», негодует жительница дома.

Она и ее соседи беспокоятся о том, что к подъездам дома в роковой момент не сможет проехать машина скорой помощи или МЧС.

В УК не смогли оперативно ответить на наш звонок и рассказать о причинах установки перекрытия.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как жильцы этого дома старались бороться с «цепочным» ограждением, ключ от которого был не у каждого.

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