Тюменский заключенный устроил саботаж в колонии

Выяснилось, что весной этого года во время выдворения из камеры Юрия Зубкова из-за нарушения им распорядка исправительного учреждения, мужчина воспрепятствовал сотрудникам. Он стал угрожать расправой старшему инспектору отдела безопасности УФСИН России по Тюменской области.