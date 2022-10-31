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Тюменский заключенный устроил саботаж в колонии

31 октября 07:46
Фото: 1Mi
Был вынесен приговор мужчине, который обвиняется в дезорганизации исправительных учреждений. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.

Выяснилось, что весной этого года во время выдворения из камеры Юрия Зубкова из-за нарушения им распорядка исправительного учреждения, мужчина воспрепятствовал сотрудникам. Он стал угрожать расправой старшему инспектору отдела безопасности УФСИН России по Тюменской области.

Кроме того, Юрий не сдал личные вещи и продукты питания, несмотря на указания сотрудников УФСИН.

Подсудимый признал свою вину раскаялся. Он также добавил, что хотел внести смуту в работу учреждения. Ранее Юрий был судим, по месту отбывания наказаний его характеризуют отрицательно.

Юрия Зубкова наказали, лишив его свободы на 2 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Наш город» писал о том, что к шести годам лишения свободы условно приговорил суд 32-летнего жителя Абатского района за незаконное хранение оружия и изготовление боеприпасов. Также тюменца обязали выплатить штраф в размере 103 тысяч рублей.

#Всегда актуально#Тюменская область#УФСИН#Заключенные#Бывшие заключенные#Хулиганство#Мелиса Учунджю
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