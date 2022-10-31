Тюменские компании стали единственными представителями России на выставке в Египте

На ежегодной выставке также присутствовали предприниматели из Египта, Южной Кореи, Китая, Японии, Германии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и США.
Тюменскую область представили: «Союз-Энерго», «ЕРМАК ИНДАСТРИЗ», НПП «СОЮЗГАЗТЕХНОЛОГИЯ» и «АТС».
«Несмотря на трудности, радует высокий интерес к российским товарам и услугам, а нам есть, что предложить», - поделилась заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Диана Грачева.
Напомним, поддержка экспортно-ориентированных компаний является одной из приоритетных задач правительства Тюменской области. В регионе для этого создана и успешно действует целая инфраструктура. Областной центр экспорта помогает субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на зарубежные рынки. Профильные департаменты оказывают организационное и консультационное содействие предприятиям в целях увеличения объемов регионального экспорта.