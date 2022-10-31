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Тюменские компании стали единственными представителями России на выставке в Египте

31 октября 12:26
Фото: Департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской област
Сразу несколько тюменских компаний приняли участие на выставке в области энергетики в Северной Африке «Egypt Energy 2022 в, которая открылась 30 октября в Каире. Более того, они стали стали единственными представителями российского бизнеса, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

На ежегодной выставке также присутствовали предприниматели из Египта, Южной Кореи, Китая, Японии, Германии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и США.

Тюменскую область представили: «Союз-Энерго», «ЕРМАК ИНДАСТРИЗ», НПП «СОЮЗГАЗТЕХНОЛОГИЯ» и «АТС».

«Несмотря на трудности, радует высокий интерес к российским товарам и услугам, а нам есть, что предложить», - поделилась заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Диана Грачева. 

Напомним, поддержка экспортно-ориентированных компаний является одной из приоритетных задач правительства Тюменской области. В регионе для этого создана и успешно действует целая инфраструктура. Областной центр экспорта  помогает субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на зарубежные рынки. Профильные департаменты оказывают организационное и консультационное содействие предприятиям в целях увеличения объемов регионального экспорта.

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