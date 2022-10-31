Тюменка заплатит 10 тысяч рублей за ложное обвинение в домогательствах

В прошлом году, 15-го ноября девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее знакомый совершил с ней «иные действия сексуального характера».
Случай в работу взяли и началось расследование, которое проводили сотрудники СУ СК РФ по Тюменской области. Им Диана также рассказывала о преступлении, в рамках проведения процессуальной проверки.
Но следователи подтверждения слов Дианы не обнаружили, но зато — раскрыли ее обман. После чего сама девушка предстала перед судом.
В содеянном она призналась и даже ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Суд назначил ей штраф в 10 тысяч рублей, который она будет выплачивать двумя частями в течение двух месяцев.
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