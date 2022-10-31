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Тюменка заплатит 10 тысяч рублей за ложное обвинение в домогательствах

31 октября 04:50
Фото: 1Mi
Сегодня Калининский районный суд признал Диану О. виновной по части 2 статьи 306 УК РФ — ложный донос. Она попыталась обвинить знакомого в домогательствах и обманывала следствие, но, когда правда всплыла, ей пришлось признаться во лжи и понести наказание.
Сюжет
Полиция

В прошлом году, 15-го ноября девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее знакомый совершил с ней «иные действия сексуального характера».

Случай в работу взяли и началось расследование, которое проводили сотрудники СУ СК РФ по Тюменской области. Им Диана также рассказывала о преступлении, в рамках проведения процессуальной проверки.

Но следователи подтверждения слов Дианы не обнаружили, но зато — раскрыли ее обман. После чего сама девушка предстала перед судом.

В содеянном она призналась и даже ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Суд назначил ей штраф в 10 тысяч рублей, который она будет выплачивать двумя частями в течение двух месяцев.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как обвинения в домогательствах довели заслуженного учителя РФ до суицидальных мыслей и курса лечения в психиатрической больнице.

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