Тюменец варил наркотики у себя на участке

25-летний тюменец обвиняется в незаконном производстве наркотических средств в крупном размере. Следствие считает, что олодой человек занимался производством наркотического средства, общаясь с неустановленными людьми. Они планировали продавать наркотики.
Чтобы скрывать свои действия, обвиняемый купил землю с железнодорожным контейнером. Он использовал его для создания наркотиков. Но сотрудникам полиции удалось вычислить преступника.
Был обнаружен синтетический наркотик и вещества для его производства. Вес вещества составлял более 140 грамм.
Уголовное дело на молодого человека направили в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении его подельников выделено в отдельное производство.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Ишиме при патрулировании сотрудники полиции задержали мужчину, который стал нервничать при виде правоохранительных органов. У него нашли сверток со светлым порошкообразным веществом.