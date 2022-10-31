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Тюменец варил наркотики у себя на участке

31 октября 11:17
Фото: 1Mi
В Тюмени судят мужчину, который производил наркотические вещества. Вес веществ составлял 149 грамм. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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Суд

25-летний тюменец обвиняется в незаконном производстве наркотических средств в крупном размере. Следствие считает, что олодой человек занимался производством наркотического средства, общаясь с неустановленными людьми. Они планировали продавать наркотики.

Чтобы скрывать свои действия, обвиняемый купил землю с железнодорожным контейнером. Он использовал его для создания наркотиков. Но сотрудникам полиции удалось вычислить преступника.

Был обнаружен синтетический наркотик и вещества для его производства. Вес вещества составлял более 140 грамм.

Уголовное дело на молодого человека направили в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении его подельников выделено в отдельное производство.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Ишиме при патрулировании сотрудники полиции задержали мужчину, который стал нервничать при виде правоохранительных органов. У него нашли сверток со светлым порошкообразным веществом.

#Всегда актуально#Мелиса Учунджю#Наркотики#Ишим#Паводок в Ишиме#Суд#Арбитражный суд#Арбитражный суд Тюменской области#Тюменский областной суд#Суды
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