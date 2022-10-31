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Тюменец едва не задохнулся на пожаре в Тюмени

31 октября 05:49
Фото: МЧС по Тюменской области
Сгоревшая квартира.
Сегодня ранним утром произошел пожар в доме на улице Тимуровцев, 28 — загорелась однокомнатная квартира в 5-этажном доме. В результате возгорания три человека отравились продуктами горения, еще один горожанин получил травмы, сообщили в МЧС по Тюменской области.
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Тюмень

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера сегодня в 5 часов утра. На место прибыли 24 человека личного состава и 6 единиц основной и специальной техники. Пожар стал причиной сильного задымления во всем подъезде, из-за чего спасателям пришлось выводить на улицу жителей верхних этажей. Оттуда спасли 4-х человек, в том числе тюменку на инвалидной коляске.

«На балконе обнаружили задыхающегося мужчину. Менее чем за минуту пожарный спилил металлическую решетку и вытащил пострадавшего на улицу. Всего из дома эвакуировали 10 человек, спасли пятерых. Три человека отравились продуктами горения, еще один человек травмирован»,уточнили в региональном МЧС.

Фото: МЧС по Тюменской области

К счастью, удалось избежать гибели людей, предотвратить ущерб другим квартирам. Это произошло благодаря оперативным и четким действиям спасателей. Пострадала «однушка», огонь повредил квартиру на площади 20 кв. м. Причину возгорания еще предстоит выяснить.

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