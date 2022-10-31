Тюменец едва не задохнулся на пожаре в Тюмени

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера сегодня в 5 часов утра. На место прибыли 24 человека личного состава и 6 единиц основной и специальной техники. Пожар стал причиной сильного задымления во всем подъезде, из-за чего спасателям пришлось выводить на улицу жителей верхних этажей. Оттуда спасли 4-х человек, в том числе тюменку на инвалидной коляске.