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Три тюменские семьи приютили 15 детей из ЛНР

31 октября 10:58
Информцентр Правительство Тюменской области сообщил, что тюменцы приняли 15 детей из ЛНР. Ребята остались без попечения родителей и нуждались в помощи. Их забрали семьи из областной столицы, Заводоуковска, Тобольского и Ярковского районов.
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Дети
«Чужих детей, как справедливо говорят, не бывает, каждый ребенок должен жить в семье. Тюменская область стала новым домом для 15 маленьких жителей», - сообщил губернатор Тюменской области.

Это ребята, которые проживали в детских домах на Донбассе. Стоит отметить, что пятеро детей отправятся в Заводоуковск. Возраст маленьких жителей от 2 до 17 лет

Ранее «Наш город» сообщал, что бывший тюменский депутат гордумы Игорь Ракша призвал запретить Хэллоуин. Он полагает, что праздник плохо влияет на детей.

 

#Александр Мязин#Общество#Тюменская область#Дети#Дети-сироты#Новости тюмени#Заводоуковск#Аэропорт Рощино
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