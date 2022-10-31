Три тюменские семьи приютили 15 детей из ЛНР

«Чужих детей, как справедливо говорят, не бывает, каждый ребенок должен жить в семье. Тюменская область стала новым домом для 15 маленьких жителей», - сообщил губернатор Тюменской области.
Это ребята, которые проживали в детских домах на Донбассе. Стоит отметить, что пятеро детей отправятся в Заводоуковск. Возраст маленьких жителей от 2 до 17 лет
Ранее «Наш город» сообщал, что бывший тюменский депутат гордумы Игорь Ракша призвал запретить Хэллоуин. Он полагает, что праздник плохо влияет на детей.