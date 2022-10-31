Строительство университетского кампуса в Тюмени переносят из-за изменений в бюджете

Губернатор Тюменской области сообщил о переносе строительства университетского кампуса из-за изменений в региональном бюджете. В своём видеообращении он подчеркнул, что изначально на выкуп земли у частных лиц и компаний планировалось потратить несколько миллиардов рублей.

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