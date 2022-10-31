Строительство университетского кампуса в Тюмени переносят из-за изменений в бюджете

В бюджете будут сохранены социальные проекты.
«В современных условиях мы должны более экономно расходовать средства. Поэтому я принял решение выбрать для размещения кампуса другой участок», - сообщил Александр Моор.
Эта земля сейчас в госсобственности и тратить миллиарды рублей не придётся. Денежные средства, которые будут сэкономлены, направят на реализацию проекта нового кампуса.
Кампус будут строить в несколько очередей, проект КРТ в Заречной части Тюмени прекращается.
Ранее «Наш город» сообщал, что строительство главного корпуса ТюмГУ планируют завершить через 2 года.