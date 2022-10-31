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Строительство университетского кампуса в Тюмени переносят из-за изменений в бюджете

31 октября 12:18
Фото: Информцентр Правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области сообщил о переносе строительства университетского кампуса из-за изменений в региональном бюджете. В своём видеообращении он подчеркнул, что изначально на выкуп земли у частных лиц и компаний планировалось потратить несколько миллиардов рублей.

В бюджете будут сохранены социальные проекты.

«В современных условиях мы должны более экономно расходовать средства. Поэтому я принял решение выбрать для размещения кампуса другой участок», - сообщил Александр Моор.

Эта земля сейчас в госсобственности и тратить миллиарды рублей не придётся. Денежные средства, которые будут сэкономлены, направят на реализацию проекта нового кампуса.

Кампус будут строить в несколько очередей, проект КРТ в Заречной части Тюмени прекращается.

Ранее «Наш город» сообщал, что строительство главного корпуса ТюмГУ планируют завершить через 2 года.

#Александр Мязин#Строительство#Строительство и архитектура#Новости тюмени#Бюджет#Областной бюджет#Видео
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