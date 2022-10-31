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«Россети Тюмень» подготовили свыше 1 000 единиц техники к холодам

31 октября 10:44
Фото: Россети Тюмень
В Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО специалисты «Россети Тюмень» провели подготовку транспорта к осенне-зимнему периоду. Специальное сезонное техобслуживание прошли 1277 единиц техники.

Машины задействуют в производственных задачах, направленных на повышение надежности и обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей.

Зимой в северных регионах территории обслуживания энергокомпании температура может опускаться до минус 60 °C, поэтому при подготовке транспорта системам отопления и обогрева уделяется особое внимание. Энергетики «Россети Тюмень» утеплили кабины и салоны автомобилей, проверили электрооборудование и аккумуляторные батареи. Кроме того, к работе в зимнее время специалисты подготовили все гаражные помещения и стояночные боксы. Механики и работники ремонтно-механических мастерских прошли инструктажи по работе в сложных погодных условиях.

Подготовленная, надежная спецтехника — это важная составляющая успешного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок. Отметим, что в условиях сурового северного климата Западной Сибири транспорт является существенным фактором оперативного и своевременного выполнения производственных задач.

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