«Россети Тюмень» подготовили свыше 1 000 единиц техники к холодам

Зимой в северных регионах территории обслуживания энергокомпании температура может опускаться до минус 60 °C, поэтому при подготовке транспорта системам отопления и обогрева уделяется особое внимание. Энергетики «Россети Тюмень» утеплили кабины и салоны автомобилей, проверили электрооборудование и аккумуляторные батареи. Кроме того, к работе в зимнее время специалисты подготовили все гаражные помещения и стояночные боксы. Механики и работники ремонтно-механических мастерских прошли инструктажи по работе в сложных погодных условиях.