РЭО инвестирует строительство объектов обращения с ТКО в Приморье

Первый концессионный договор уже подписали в Приморье. РЭО надеется на заключение до начала второго квартала 2023 года еще семи концессий на возведение восьми предприятий по обращению с мусором, общая мощность которых составит 524 500 тонн в год. В целом сумма финансирования перевалит за 8,5 миллиарда рублей. Российский экологический оператор готов дать концессионерам льготное финансирование. Эти деньги будут получены от размещения облигационного займа. За счет новых комплексов по обращению с мусором удастся обеспечить 100%-ное достижение в Приморье показателей федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология» задолго до 2030 года, заявил глава РЭО Денис Буцаев.