РЭО инвестирует строительство объектов обращения с ТКО в Приморье

Первый концессионный договор уже подписали в Приморье. РЭО надеется на заключение до начала второго квартала 2023 года еще семи концессий на возведение восьми предприятий по обращению с мусором, общая мощность которых составит 524 500 тонн в год. В целом сумма финансирования перевалит за 8,5 миллиарда рублей. Российский экологический оператор готов дать концессионерам льготное финансирование. Эти деньги будут получены от размещения облигационного займа. За счет новых комплексов по обращению с мусором удастся обеспечить 100%-ное достижение в Приморье показателей федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология» задолго до 2030 года, заявил глава РЭО Денис Буцаев.
Инвестиции в предприятия собираются осуществлять из средств, которые удалось получить от размещения облигаций РЭО, в размере до 95% от суммы инвестиций, через выдачу льготного кредиту концессионеру на период до 12 лет. Об этом информирует 360tv.ru.
Деньги Российский экологический оператор может предоставить после выдачи положительных заключений госэкспертиз на созданную концессионером проектно-сметную документацию, пояснил замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.
Договор о сотрудничестве ППК «РЭО» подписала с властями Приморского края во Владивостоке в рамках ВЭФ-2022.